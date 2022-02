Nuno Melo já tem equipa de estrelas

O núcleo duro de Nuno Melo já está a preparar o plano para a sobrevivência do CDS. Sem Francisco Rodrigues dos Santos no caminho, alguns dos nomes mais fortes do partido estão com Melo para tentar salvar uma força política que já não tem assento no Parlamento.

Nuno Melo tem passado os últimos dias em reuniões, muitas delas por Zoom, para preparar a candidatura à liderança e – mais do que isso – um plano para que a saída do CDS do Parlamento não signifique o fim de um dos partidos fundadores da Democracia.

Para isso, Melo conta com alguns dos nomes mais sonantes do CDS. Cecília Meireles, Telmo Correia, Nuno Magalhães, Luís Pedro Mota Soares, João Almeida e João Gonçalves Pereira são alguns dos centristas que têm estado com o eurodeputado a traçar o que pode ser o futuro do partido, se Nuno Melo sair vencedor do próximo Congresso.

Nestas conversas, o principal objetivo tem sido o de deixar claro qual a mensagem política a passar, num momento em que Iniciativa Liberal e Chega terão uma forte representação parlamentar ao mesmo tempo que o CDS perde esse palco e a direita conta com quatro anos de oposição e maioria absoluta do PS.