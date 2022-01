CDS: À espera da morte anunciada

Foi uma noite triste e silenciosa na sede do CDS. Durante mais de quatro horas, Francisco Rodrigues dos Santos viu desenrolar pouco a pouco o seu pior pesadelo: a saída do partido histórico da Assembleia da República.

O líder centrista foi o último líder parlamentar a falar ao país. Esperou quase até ao último voto ser contado no distrito de Lisboa, onde era cabeça de lista. À meia-noite ainda havia uma réstia de esperança na sua eleição e possível estreia no Parlamento. Uma réstia: àquela hora o PAN tinha mais três mil votos que o CDS e ainda não tinha assegurado o único deputado, que acabariam por garantir no final da noite eleitoral.

Francisco Rodrigues dos Santos desceu finalmente do segundo andar da sede do partido, em Lisboa, passavam 25 minutos da meia-noite e quando faltavam duas freguesias para apurar em Lisboa. O CDS não conseguira mais do que 1,9% dos votos contados. "Estes resultados eleitorais não deixam margem para dúvidas que deixei de ter condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular e, por essas circunstâncias, apresentei ao presidente do conselho nacional a minha demissão de presidente do CDS." O líder atribui parte das responsabilidades à oposição interna a que foi sujeito. "Não farei aos outros o que fizeram a mim", disse.

O ambiente pesado da sala viveu-se desde os primeiros minutos da noite eleitoral. Desde as 19h00 que não se via um militante na sala e só perto das 20h00, quando saíram as primeiras projeções, é que uma dezena de militantes da Juventude Popular entrou para verificar os resultados provisórios. Um deles, de máscara do partido na cara, chegou a benzer-se como que a preparar-se para o pior. E não podia ser pior. Segunda a sondagem Intercampus para a CM/CMTV/Jornal de Negócios, o CDS passava para a sétima força política, atrás do Chega e da Iniciativa Liberal. O partido centrista poderia perder vários deputados, dos cinco que conquistara nas últimas legislativas. Seria o pior resultado de sempre na história do partido. "Os portugueses não aprendem com os erros", comentou, zangada, uma jovem militante.