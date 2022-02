António Costa testou positivo à covid-19. O primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista encontra-se em isolamento, depois de ter vencido as eleições de 30 de janeiro.



A notícia foi avançada pela RTP, que adianta que o governante "efetuou hoje um autoteste de rotina à covid-19 tendo tido um resultado positivo", resultado que "foi confirmado por um teste antigénio". António Costa encontra-se sem sintomas e vai ficar isolado durante sete dias.



De acordo com o boletim desta terça-feira, Portugal registou mais 50.888 novos casos de covid-19 e mais 63 mortes, nas últimas 24 horas. Este é o número de mais elevado de mortes deste ano.