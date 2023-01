O que o Chat GPT diz sobre os políticos portugueses

Imagine o leitor que quer saber se José Sócrates é culpado ou não. Pode por exemplo ser um jovem estudante a fazer um trabalho da escola. Ou estar num jantar com uns amigos e, como o processo já dura há tantos anos, perdeu o fio à meada e não tem bem a certeza. Pega no telemóvel, ou no computador, e vai ao site do Chat GPT e faz a pergunta, em inglês. A resposta é sim, José Sócrates é culpado e foi condenado a prisão. Nesse caso pode escrever no seu trabalho da escola que Sócrates é culpado, e dizer também isso mesmo no jantar com os amigos.