ChatGPT: Inteligência artificial usada em julgamento na Colômbia

"O propósito de incluir estes textos produzidos por inteligência artificial (IA) não tem qualquer intenção de substituir as decisões tomadas pelos juízes", pode ler-se num acórdão de um tribunal de Cartagena, na Colômbia. O juiz relator recorreu a um programa de inteligência artificial - o Chat GPT - para escrever parte da decisão, acreditando que este mecanismo pode ajudar a acelerar a justiça colombiana.







O juiz foi chamado a decidir sobre se o seguro devia cobrir todos os custos do tratamento de uma criança com um transtorno do espectro autista. Além de procurar precedentes legais que pudessem ajudar à decisão, Juan Manuel Padilla pediu à ferramenta de IA que o ajudasse a responder a algumas questões legais. No final concluiu que o seguro devia pagar a totalidade dos custos dos tratamentos da criança, já que os pais não tinham como os pagar.As quatro perguntas que Padilla deixou à ferramenta informática foram as seguintes:- Um menor autista está exonerado de pagar taxas moderadoras na sua terapia?- As ações de proteção nesses casos devem ser deferidas?- Exigir, nesses casos, taxa de moderador é uma barreira ao acesso a serviços de saúde?- O Tribunal Constitucional tem proferido decisões favoráveis em casos semelhantes?Dos vários mecanismos de "conversa inteligente" disponíveis na Internet, recorreu ao mais badalado do momento: o Chat GPT, da OpenAI. Depois de obter as respostas geradas pela inteligência artificial, o juiz analisou-as e concordou com as conclusões a que havia chegado: "Segundo a lei colombiana, os menores diagnosticados com autismo estão isentos de pagar os custos de terapia".A OpenAI é uma das empresas mais visíveis no desenvolvimento de inteligência artificial das últimas décadas. Foi criada por Sam Altman, Ilya Sutskever e Greg Brockman em 2015. Todos tinham um percurso no mundo da tecnologia e o apoio financeiro de Elon Musk e Peter Thiel. Recentemente lançou a mais recente versão do Chat GPT que se tornou num fenómeno global. O Chat GPT é uma aplicação que utiliza o programa GPT-3.5 para "responder" a perguntas. Com uma capacidade computacional bastante alargada, consegue procurar respostas "lógicas" (tem muitas falhas ainda) a perguntas feitas pelos utilizadores. E as respostas podem ir desde traduções, a pesquisas rápidas e resumos, bem como sugerir correções. O juiz colombiano usou o Chat GPT para responder a dúvidas legais, mas a sua decisão não foi pacífica.Advogados colombianos vieram criticar a decisão de Padilla, lembrando que o ChatGPT, em várias situações, se engana no significado de um determinado artigo de legislação, confunde artigos (o mesmo acontece na lei portuguesa: apediu ao ChatGPT que providenciasse o texto de um artigo do Código Civil e o programa respondeu com o texto de um artigo diferente). Além disso, há situações em que o mecanismo inventa mesmo informação (por exemplo, sobre Os Maias, de Eça de Queirós, diz o ChatGPT: "O romance segue a vida dos três irmãos Maia - Carlos, Ega e Maria").Mas Padilla defende-se, afirmando que não colocou a decisão do caso nas respostas do programa, apenas usou a sua ajuda para escrever texto com o qual o mesmo concorda. E no acórdão justifica mesmo: "O que procuramos é otimizar o tempo despendido na redação de sentenças", acrescentando ainda que a própria lei colombiana promove a utilização de tecnologias para ajudar a acelerar a justiça.Num programa de rádio colombiano , o juiz defendeu que "ao fazer perguntas à aplicação, não deixamos de ser juízes, continuamos a pensar".Padilla defendeu o uso da tecnologia, sugerindo que ela poderia tornar o sobrecarregado sistema jurídico da Colômbia mais eficiente. O juiz disse que o ChatGPT e outros programas semelhantes podem ser úteis para "facilitar a redação de textos", mas "não com o objetivo de substituir" juízes. Também insistiu que, "ao fazer perguntas à aplicação, não deixamos de ser juízes, seres pensantes".Octavio Tejeiro, juiz do Supremo Tribunal da Colômbia, disse ao jornal britânico The Guardian , que a princípio a utilização da IA causou pânico, mas que acredita que venha a ser uma ferramenta útil aos tribunais. "A justiça deve aproveitar a tecnologia como ferramenta", afirmou.