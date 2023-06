Inteligência Artificial já chegou à tradução em Portugal?

As mais lidas GPS

"A pergunta que me faz é se usamos IA para fazer tradução. A minha resposta é: 'Não. É mentira'", diz o editor da Book Cover, acusada de recorrer a programas de tradução.

Uma acusação de uso de Inteligência Artificial (IA) nas traduções originou uma polémica no mercado editorial. Francisco Vale, editor da Relógio d'Água, acusou a editora Book Cover de recorrer a programas de IA para traduzir as obras do seu catálogo, declarações desmentidas pelo dono da empresa.