Prof. Associado na Uni. do Porto e Pres. Ass. Port. para a Inteligência Artificial

Luís Paulo Reis: "Confiar no Chat GPT para fazer qualquer coisa é complicado"

Uma guerra entre máquinas e humanos, robôs sencientes ou o fim da economia do trabalho. Todos estes três são cenários apocalípticos baseados em famosos trabalhos de ficção científica e que têm a Inteligência Artificial como némesis. Luís Paulo Reis, presidente Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, diz que todas estas possibilidades são reais, mas não está particularmente preocupado com elas, acreditando que, para já, a inteligência artificial tem mais coisas boas a oferecer do que más.