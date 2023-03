O que encontram os refugiados quando chegam a Portugal?

A que apoios tem direito um refugiado que chega a Portugal? A resposta é complexa, porque o tratamento que cada um destes migrantes recebe não é igual. Embora estes processos estejam sempre sob a tutela do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), a forma como os apoios são atribuídos depende, em primeiro lugar, da entidade que os acompanha, porque o acolhimento é feito através de várias instituições que têm protocolos com o ACM e que vão do Centro Português de Refugiados ao Centro Ismaelita. Este último era o centro de apoio do homem afegão que, ontem, esfaqueou mortalmente duas mulheres e deixou um homem ferido.