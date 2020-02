Foi uma das primeiras a discursar na manhã de sábado e contra o líder, Rui Rio. A vereadora social-democrata em Lisboa Sofia Vala Rocha garantiu que no fim da intervenção, Rio concordaria com ela.

"Eu sou autarca em Lisboa. E ontem, o senhor presidente disse que a Câmara Municipal de Lisboa não endividou o país. Endividou, sim", acusou. No discurso de abertura, Rio apontou os canhões às eleições autárquicas de 2021, criticando a Administração Central pela dívida do país e dizendo que não eram autarquias, como a de Lisboa, que endividavam o país.

Vala Rocha acusou então o "padrinho" António Costa e o "afilhado" Fernando Medina de somarem milhões de dívida à CML, cobrindo-a com fundos do Orçamento do Estado, ou modificando leis, como a das PPP.

"O que António Costa fez para ser presidente foi arranjar uma dívida de 300 milhões de euros a fazer uma reversão", apontou. "Foi assim que ganhou a Câmara de Lisboa em 2007, ao reverter o negócio do Parque Mayer/Feira Popular. Hoje em dia, mandou colocar uma provisão de 300 milhões para pagar a conta", atirou, arrancando palmas de uma sala de congressos a meio gás. "13 anos depois, põe os portugueses a pagar essa vitória eleitoral."

Fernando Medina entrou então no discurso. "Em 2017, nas primeiras eleições em que foi candidato, recebeu de presente de Costa uma Carris limpa de dívida e foi com isso que venceu as autárquicas. Foi a segunda vez e os portugueses vão pagar a conta", considerou a vereadora.

Vala Rocha passou ainda pelo programa de arrendamento acessível da CML chumbado pelo Tribunal de Contas. "O PSD falava sozinho, quiseram fazer-nos passar por parvos. Mas em janeiro de 2019 o Tribunal de Contas veio dizer que era ilegal, nulo, violava o interesse público. Medina pediu ao padrinho ‘muda a lei’, e o padrinho mudou-lhe a lei das PPP no Parlamento", acusa.