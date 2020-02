Rui Rio avisou que ia falar para partido, e foi para o partido que falou. Começou pelas autárquicas e garantiu, para quem quiser acreditar, que "a implantação de uma força partidária mede-se, em primeiro lugar, pela dimensão da sua presença nas autarquias locais", mais do que pelo número de deputados. Perdido o governo, venham as câmaras? O objetivo é lógico, se se pensar que as próximas eleições nacionais são mesmo as autárquicas, em 2021. E permitem ofuscar o mau resultado nas últimas legislativas (ou nas próximas, auguram as sondagens) e tocar a rebate, unir as pontas desavindas da recente disputa interna. A mensagem pareceu ser essa: "Com o trabalho e a dedicação de todos e com a coordenação atenta e competente à escala nacional, conseguiremos recuperar muitos dos mandatos perdidos." Descontando a natural tendência de Rui Rio para dar de novo e sempre a última palavra "à direção nacional", a verdade é que aposta está feita e claramente feita. Uma hora antes do discurso de Rio, Salvador Malheiro, que foi seu diretor de campanha, quase candidatava já Luís Montenegro à câmara de Espinho, aos microfones da TSF. Prevê-se que até ao tempo das candidaturas haja desafios: cheguem-se à frente. Rio não perde nada com essa aposta: quem ganhar ajuda o partido e à vitória do líder, um adversário que perca, bem, perdeu – temos pena.

Não será só esse o desafio de Rio. As constantes referências "aos melhores candidatos", os apelos até a que o MP haja em caso de autarquias com práticas suspeitas, seja de que cor forem; a alusão, não especialmente frequente em Rio, à preocupação com a corrupção, e também à necessidade de abertura à sociedade civil, fazem supor que Rio possa tentar um exercício semelhante a que ensaiou nas legislativas, em que candidatou como cabeças de lista vários desconhecidos, embora em vários casos eventualmente ilustres. Não chegou. E desses, poucos se afirmaram como protagonistas políticos. Chegará nas autárquicas?

Mas tanto empenho autárquico e local fica limitado pela segunda metade da mensagem de Rio. É que depois de perorar sobre as virtudes da desconcentração na administração pública, percebeu-se que não no partido não há desconcentração de decisões: é Rio que define o caminho e o caminho é ao centro. É absolutamente legítimo: Rui Rio acaba, afinal, de ganhar uma campanha interna com esse posicionamento. Nem outra coisa seria de esperar. Mas é a forma como expressa esse percurso que limita a própria ambição da alegada abertura que apregoa. Rio vai continuar a ser Rio – habituem-se, companheiros.

E como expressou Rio esse caminho? Depois de uma campanha em que o que o diferenciou do principal adversário foi o posicionamento mais perto ou mais longe face ao PS, Rio insistiu numa mensagem que talvez não precisasse de martelar outra vez – mas fez questão de o fazer, para que tudo ficasse muito claro. E ficou. Ou não? O PSD de Rio talvez se defina mais pelo que não é. Citando-o: "Não somos a direita nem somos a esquerda. Não somos liberais nem conservadores, assim como não somos socialistas ou estatizantes. Abarcamos todo o centro político, oo seja, o espaço onde se encontra a maioria das pessoas" – talvez não estivessem foi na plateia do congresso, já que os aplausos foram tímidos.

O centro como slogan não é galvanizador de congressos. Rio não se importa de não galvanizar congressos. O discurso sinalizou as baias sobre por onde vai andar e levar o partido. Talvez não seja especialmente atraente para desafiar para o que quer que seja quem esteve do lado de Montenegro. Mas ficam avisados.

Para quem ainda duvide, nem se esquecei de referir (sem o nomear), o destino inglório do CDS, o partido que à direita praticou o que os seus adversários queriam que ele praticasse no PSD: "Teria tido o mesmo resultado eleitoral que outros partidos tiveram." Viram? Ele viu. Vai ser à maneira dele.