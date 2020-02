Congresso do PSD: Da direção de Rio aos discursos dos derrotados

Eram 11h07 quando Rui Rio chegou ao 38.º Congresso do PSD - e metade da sala ainda estava vazia. Este sábado, são esperados em Viana do Castelo os discursos de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz, os candidatos derrotados à liderança dos sociais-democratas.



Ao longo das próximas horas, são esperadas as intervenções dos militantes que se inscreveram para intervir: e somam-se cerca de 100 inscrições.



Até às 19 horas, terão que se apresentar as listas aos órgãos nacionais do PSD. As moções de estratégia e temáticas serão votadas até às 23 horas.



O que mudará na direção de Rio?

As saídas de Elina Fraga e de José Manuel Bolieiro são apontadas como certas, tendo também sido dada a possibilidade da saída de Isabel Meirelles.



Quanto às listas para o Conselho Nacional, o órgão máximo do Congresso entre partidos, são esperadas as listas da direção - que Paulo Rangel não confirmou figurar, mas demonstrou "abertura" no primeiro dia da reunião -, a lista do presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão Paulo Cunha, de Carlos Eduardo Reis, do presidente da distrital de Setúbal Bruno Vitorino, Joaquim Biancard Cruz e André Neves, que foi candidato a líder da JSD.