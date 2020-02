Paulo Cunha vai encabeçar a lista dos apoiantes de Luís Montenegro ao Conselho Nacional. O presidente da Câmara Municipal de Famalicão confirmou-o no 38.º Congresso do PSD, em Viana do Castelo.

A notícia já tinha sido avançada pelo Jornal de Negócios.

Este sábado, está previsto um almoço dos apoiantes de Luís Montenegro numa quinta de Viana do Castelo, segundo o Público, para acertar os lugares na lista. As listas aos órgãos nacionais do partido terão que ser apresentadas até às 19 horas.

É esperado ainda o discurso dos adversários derrotados de Rui Rio à liderança do PSD, Montenegro e Miguel Pinto Luz. Bruno Vitorino, presidente da distrital de Setúbal do PSD e apoiante de Pinto Luz, também vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional.