"Santa Eufémia, peço-te que ajudes o meu filho na caminhada da sua vida, que tenha saúde e que perca o vício dos fogos e seja sociável. Te amo". Este foi o pedido deixado pela mãe de um alegado incendiário num livro de preces que existe no Santuário de Penedono e que foi usado pela Polícia Judiciária para acusar o homem de 27 anos, funcionário da Câmara local, de três crimes de incêndio florestal A prova foi descoberta e fotografada pelos investigadores do caso, segundo o Jornal de Notícias, existindo ainda troca de mensagens por telemóvel entre o arguido e os amigos onde este confessa ter ateado os fogos. Mas o advogado do suspeito, que se encontra em prisão preventiva, está a tentar anular a prova por considerar que existe uma violação do segredo regilioso. "Não pode valer tudo. Há limites para a forma como se obtém a prova no processo penal", defende Filipe Santos Marques.Em declarações ao mesmo jornal, o advogado revela ainda que "nem sequer foi feita perícia à letra" do pedido, garantindo que a mãe do suspeito não foi a autora do mesmo. O pedido está rubricado mas não será perceptível o nome de quem o assina."Não já tribunal que obrigue a revelar um segredo religioso. De todos os segredos, é o único inviolável", reforça Santos Marques, atirando: "ainda por cima o pedido é dirigido à Santa, nem sequer é ao padre."A juiza que decretou a prisão preventiva defendeu que o arguido não demonstrou qualquer sinal de arrependimento e que parecia não ter noção da gravidade dos seus actos.