Eram 18h37m de 22 de maio de 2019 quando Rui Pinto começou a ser interrogado pela juíza de instrução criminal Maria Atónia Andrade. Na sala estavam ainda a procuradora titular do inquérito Patricia Barão, a procuradora adjunta Vera Camacho e os advogados de defesa Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota. Depois de responder às perguntas habituais sobre a sua identidade e morada, a juíza perguntou-lhe se queria prestar declarações. Rui Pinto disse que sim - mas apenas sobre alguns dos factos pelos quais tinha sido detido: as suspeitas de entrar nos sistemas informáticos da Doyen Sports Invesments e do Sporting Clube de Portugal, de divulgar documentos confidenciais no site Football Leaks e de tentar extorquir o então CEO da Doyen, Nélio Lucas. Foi a única das várias vezes que foi chamado a depor que o pirata informático, num tom calmo e pausado, aceitou responder às perguntas das autoridades portuguesas.Diz aqui que no ano de 2013 foi para a Hungria frequentar a universidade. Isto é verdade?Sim.Em Budapeste. Diz que ficou entre 22 de fevereiro de 2013 e 5 de julho de 2013.Sim é verdade.E a partir dessa data passou a residir em Budapeste.Não. Eu passei a viver em Budapeste só a partir de 2015. Para ser mais preciso, fevereiro de 2015.Diz aqui a morada, Szovetség Utca – não sei ler isto – 28 B, 2º.Não. A minha morada era Naag Diof [?], o número não me lembro.Depois no numero 6 diz que entre 3/9/2015 e 2/11/2015 que acedeu a essa conta de correio eletrónico através dos IP aqui referidos (…) ambos localizados na morada acima referida, mas onde diz que não residiu.em relação a estes IP’s não sei se são os IP’s verdadeiros. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas há uma explicação para isto. Nos meus acessos à internet utilizo sempre formas de [os] anonimizar. Ou seja, com VPN ou com Proxis. Na altura, lembro-me perfeitamente que já usava Proxis ou VPN’s da Hungria. Certamente que dezenas ou centenas de pessoas usaram estes mesmos endereços de IP. Certamente que se as autoridades portuguesas receberam informação das autoridades húngaras contém lá os metadados. E com os metadados conseguem ver em determinada hora e determinado dia quais foram os computadores que acederam usando esses endereços de IP.