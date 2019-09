EXCLUSIVO: Todos foram espiados por Rui Pinto Portugal As comunicações entre Joana Marques Vidal e Amadeu Guerra foram interceptadas pelo hacker que também acedeu ao e-mail de Maria José Morgado. O pirata informático ia pagar 300 mil euros ao advogado Aníbal Pinto se conseguisse extorquir a Doyen. patrocinados

Rui Pinto não é um delinquente e ajudou o interesse público Edwy Plenel, fundador do jornal francês Mediapart, que colaborou na investigação do Football Leaks, defende que o pirata informático português Rui Pinto não deveria ser processado e que o direito de informar e ser informado é central para haver debate.

Rui Pinto: whistleblower ou criminoso? Rui Pinto: vilão ou herói? Whistleblower ou criminoso? As opiniões continuam a divergir, com muitos a aplaudirem a atuação do hacker português e outros a criticarem-na. Os advogados do português detido em Budapeste, Hungria, informaram que, no seu entender, o seu cliente "cumpre todos os critérios de proteção dos denunciantes ( whistleblowers), resultantes das últimas disposições da legislação europeia e de muitos países europeus".

O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada. Recorde a investigação da SÁBADO, publicada na edição 769 de 24 de Janeiro de 2019, sobre como o pirata informático foi apanhado pelas autoridades.À medida que o tempo passava, o desânimo ia -se apoderando dos investigadores da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP). Meses de escutas telefónicas e operações esporádicas de vigilância à família de Rui Pinto – o pirata informático suspeito de roubar os emails do Benfica, de tentar chantagear a Doyen Sports Investments Limited, de aceder ilegalmente a documentação do Sporting e de ser o autor da plataforma Football Leaks – pareciam levar a um beco sem saída. Até que, há poucas semanas, os inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Informática (UNC3T), souberam que o pai e a madrasta de Rui Pinto tinham viagem marcada para a Hungria, o país onde se suspeitava que o pirata informático tivesse instalado a sua base.Ao analisarem a informação, os investigadores aperceberam-se de um detalhe: ao contrário do que seria de esperar, a viagem tinha sido marcada e comprada a partir da Hungria e não de Portugal. E agregada à compra do bilhete estava um número de telemóvel até então desconhecido.Na posse das datas de viagem os inspetores iniciaram uma operação -relâmpago, praticamente em tempo real, com o objetivo de deter o pirata informático. Três elementos da Judiciária foram destacados para Budapeste, capital da Hungria, para Bucareste, na Roménia e também para Haia, na Holanda, onde, na sede da Europol, um elemento da PJ coordenou com um colega húngaro e outro espanhol todos os passos necessários tendo em vista a captura de Rui Pinto. Em Lisboa ficou uma equipa de apoio em permanência.Na capital húngara, acompanhados por elementos da polícia local, os inspetores da PJ seguiram a família de Rui Pinto até ao bairro onde o pirata informático vivia no centro de Budapeste. Aí, confirmaram que o número que tinha sido utilizado para reservar a viagem estava nas imediações através da utilização de um aparelho eletrónico denominado IMSI catcher – ferramenta que funciona ao nível mundial e permite identificar o número exclusivo associado a qualquer aparelho. E avançaram para a detenção.Em Lisboa, no Departamento Central de investigação e Ação Penal (DCIAP), a procuradora titular do inquérito, Patrícia Barão, tinha tudo a postos. A 15 de janeiro a magistrada emitiu o mandado de detenção europeu – a que a SÁBADO teve acesso – que, no dia seguinte, permitiu a detenção de Rui Pinto. Ao final dessa tarde, quando saiu de casa com o pai para comprar comida, o pirata informático estava longe de pensar que algumas das pessoas que circulavam naquela rua de Budapeste eram, na verdade, elementos da Polícia Judiciária e da polícia húngara.Vestido com uma T-shirt e um casaco de cabedal castanho, Rui Pinto foi abordado pela polícia e não ofereceu resistência. Mais tarde, quando o pai, Francisco Santos, admitiu à CMTV que deixara o telemóvel dentro de um micro-ondas em Portugal para escapar às escutas da PJ, os inspetores confirmaram publicamente o que já sabiam: a família tinha recebido instruções sobre técnicas para despistar os investigadores.No dia seguinte à detenção, quinta -feira, 17, Rui Pinto foi presente a um juiz. Acompanhado por um advogado húngaro – a restante equipa de defesa é constituída pelo francês William Bourdon (que viajou na passada terça-feira para Budapeste) e pelo português Francisco Teixeira da Mota –, opôs-se à extradição para Portugal e foi colocado em prisão domiciliária enquanto aguarda pela decisão de um magistrado de um tribunal superior. Contudo, apurou a SÁBADO, nem a defesa nem os investigadores acreditam que o mandado de detenção europeu (MDE) não será cumprido conforme solicitado uma vez que este instrumento foi criado, justamente, para agilizar a cooperação entre países europeus.Toda esta estratégia foi montada nos últimos três meses. Depois de a SÁBADO revelar, no fim de setembro de 2018, que Rui Pinto era o principal suspeito de roubar os segredos do Benfica – bem como da tentativa de extorsão à Doyen Sports Investments Limited e da divulgação de documentos do Sporting – e que o processo estava parado há vários meses, o então diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, chamou a si a coordenação do inquérito e exigiu outra atitude por parte do MP para evitar que o processo fosse arquivado.Ao que a SÁBADO apurou junto de várias fontes, Amadeu Guerra marcou então reuniões entre os procuradores do DCIAP e os investigadores da UNC3T para aproximar estratégias e, sobretudo, garantir que o MP não desvalorizava os indícios de crime em causa: acesso ilegítimo, extorsão na forma tentada, ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva e violação de segredo. Ao inteirar-se do processo, o então diretor do DCIAP exigiu também que as cartas rogatórias até então enviadas, sem sucesso, às autoridades húngaras, fossem substituídas por um MDE. Ao mesmo tempo, envolveu nos trabalhos o representante português na Eurojust, o procurador -geral -adjunto António Cluny, para assegurar que eventuais resistências da justiça húngara encontrassem explicações imediatas e fossem desmontadas nas instâncias adequadas da cooperação judiciária internacional.Em simultâneo, apurou a SÁBADO, parte da equipa da Judiciária desdobrava-se em contactos internacionais com as polícias húngara e espanhola. Mais uma vez, os contactos passaram por Haia, onde fica a sede da Europol, em particular a unidade de combate ao cibercrime desta estrutura de coordenação das polícias europeias.Foi aí que, nos últimos meses, foram realizados diversos encontros de grande importância que permitiram às autoridades aprofundar a troca de informações entre a PJ e a Unidade de Investigação Tecnológica de Espanha – onde também corre um processo no qual Rui Pinto é suspeito dos crimes de acesso indevido e extorsão ao Real Madrid, a sociedades de advogados e a empresas de representação de figuras do desporto. A principal teve como alvo a sociedade Senn Ferrero, que prestava assessoria fiscal a jogadores e famosos, como Cristiano Ronaldo e outros atletas representados, por exemplo, por Jorge Mendes. Após a divulgação da sua correspondência, a sociedade apresentou queixa na justiça. Contactado pela SÁBADO após a detenção de Rui Pinto, um dos sócios da empresa, Javier Ferrero, não respondeu.De acordo com o que a SÁBADO conseguiu confirmar junto de várias fontes, a colaboração espanhola foi decisiva para o avanço na investigação a Rui Pinto. Foram os investigadores espanhóis que, há mais de um ano, forneceram às autoridades portuguesas endereços de IP, passwords e usernames de escritórios de advogados portugueses que tinham sido alvo de pirataria informática. Esses processos foram, no entanto, arquivados, desde logo pela falta de colaboração das próprias firmas que não valorizaram o risco. Uma situação que mudou nas últimas semanas com a divulgação de informação de material confidencial de advogados da sociedade PLMJ. As sociedades perceberam o nível da sua vulnerabilidade informática, tal como já tinha acontecido com a Morais Leitão Associados, que viu documentos internos servirem de base ao processo e às notícias da Der Spiegel – com base no Football Leaks – sobre a alegada violação de Cristiano Ronaldo à norte-americana Kathryn Mayorga. Desde essa data que a sociedade analisou a fiabilidade dos sistemas informáticos e contratou duas empresas para reforçar a segurança.Nessas reuniões em Haia, foram também acertados os termos da colaboração húngara e montada a complexa operação policial entre Portugal, Espanha e Hungria, que culminou na detenção de Rui Pinto.Emitido a 15 de janeiro de 2019, o MDE solicita a detenção e a entrega a Portugal de Rui Pedro Gonçalves Pinto para sujeição a primeiro interrogatório judicial e aplicação de "medida mais grave do que o mero termo de identidade e residência" uma vez que, para a procuradora titular do caso, existe o perigo de fuga, perturbação de inquérito e continuação da atividade criminosa. Em causa poderá estar uma pena entre os dois anos e meio e os 10 anos de prisão.O documento menciona seis infrações alegadamente cometidas por Rui Pinto: duas de acesso ilegítimo, duas de violação de segredo; uma de ofensa a pessoa coletiva; e uma de extorsão na forma tentada. As duas primeiras, de acesso ilegítimo, prendem-se com o acesso por parte do pirata à caixa de correio eletrónico do Conselho de Administração e do Departamento Jurídico do Sporting Clube de Portugal (a 30 de setembro de 2015 através de um endereço IP devidamente identificado) e ao sistema informático da Doyen Sports Investments Limited.As duas infrações seguintes, de "violação de segredo" reportam à publicação no site Football Leaks – LiveJournal de vários documentos e informações confidenciais. No que respeita ao Sporting, tratava-se de contratos e minutas de contratos de jogadores, como Marcos Rojo, ou o treinador Jorge Jesus. Já sobre a Doyen foram publicados documentos "de natureza reservada e sigilosa" celebrados entre o fundo de investimento e clubes de futebol. Concretamente tratava-se de acordo com o FC Porto (contratos de Imbula e Mangala) e o Sporting (contratos de Marcos Rojo e Labyad que incluíam direitos sobre receitas de bilheteira).O crime de ofensa a pessoa coletiva diz respeito a uma publicação feita no site do Football Leaks que visava diretamente a Doyen: "Este projeto visa divulgar a parte oculta do futebol. Infelizmente o desporto que tanto amamos está podre e é altura de dizer basta. Fundos, comissões, negociatas, tudo serve para enriquecer certos parasitas que se aproveitam do futebol, sugando totalmente clubes e jogadores. Irei divulgar aqui durante os próximos meses diverso material que me chegou à mão nos últimos anos. Muita polémica e muitas curiosidades, fiquem atentos."Para o fim ficou aquela que poderá ser a infração mais grave: tentativa de extorsão. De acordo com o MDE, o Ministério Público estabeleceu que na manhã do dia 3 de Outubro de 2015, o representante da Doyen, Nélio Lucas, recebeu no email uma mensagem do suspeito Rui Pinto que se identificou como Artem Lubozov, informando-o que "estava na posse de informação confidencial sobre o grupo Doyen". Nessa mesma mensagem, Rui Pinto disse estar na disposição de manter privados tais documentos em troca de uma "doação generosa" cujo montante apropriado se situava entre os 500 mil e 1 milhão de euros. Mais: Rui Pinto disse que a negociação deveria ser feita através de advogados que representassem ambas as partes, o que no seu caso seria feito pela Aníbal Pinto e Associados, Sociedade de Advogados.Segundo o documento judicial, esse encontro realizou-se a 21 de outubro de 2015 na estação de serviço de Oeiras da A5. De um lado estavam Nélio Lucas e o advogado Pedro Henriques, acompanhados de "elementos da Polícia Judiciária". Nessa reunião, Aníbal Pinto referiu que o cliente tinha sido o autor e responsável pela criação do domínio e conteúdos divulgados no Football Leaks e que pretendia, em nome do seu cliente, celebrar um acordo com a Doyen, que conciliasse as posições de ambas as partes." Sempre de acordo com o MDE, "Aníbal Pinto referiu que o cliente estaria disposto a receber a quantia acordada em prestações anuais (durante 3 a 5 anos), assegurando total confidencialidade do acordo que viessem a celebrar."Tal como refere o mandado de detenção europeu, todo o encontro foi acompanhado pela Polícia Judiciária numa operação em que Nélio Lucas – que não quis falar com a SÁBADO sobre o assunto por o processo estar a decorrer – agiu como uma espécie de agente encoberto. Assim que recebeu o primeiro email, o então CEO da Doyen Sports Investments contactou de imediato a Polícia Judiciária de Lisboa a dar conta da tentativa de extorsão. A partir desse momento, apurou a SÁBADO, Nélio Lucas seguiu sempre as orientações dos inspetores da UNC3T: aceitou conversar com o hacker e marcou o encontro com o advogado, a quem pagou a viagem de avião do Porto para Lisboa e colocou ao dispor um carro com motorista para o transportar para a estação de serviço.O local foi escolhido pelos inspetores da PJ, por ser de fácil acesso e decorreu a meio da tarde, numa altura com movimento para não despertar as atenções. Nélio Lucas chegou acompanhado pelo advogado Pedro Henriques e levava uma escuta com a qual todo o encontro foi gravado pelos investigadores da Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico. Contudo, recordam fontes judiciais à SÁBADO, em cima da hora, o encontro quase não se realizou: uma pessoa sentiu-se mal na estação de serviço e a chegada de uma ambulância do INEM colocou tudo em risco.A reunião acabou por acontecer. Aníbal Pinto apresentou-se como advogado que estava ali a negociar um contrato em nome do cliente, como tinha sido acordado. Para além do que é referido no MDE, Aníbal Pinto terá acabado mesmo por revelar à PJ quem era o misterioso hacker. Seguindo as instruções da Judiciária, Nélio Lucas mencionou que, já que o pirata informático era tão bom, devia contratá-lo. O advogado terá confirmado e dito que era tão competente que até tinha conseguido desviar dinheiro de um banco nas Ilhas Caimão.O encontro terminou sem que se chegasse a um acordo. Mas o detalhe revelado pelo advogado permitiu à PJ realizar uma pesquisa e descobrir que, anos antes, tinha corrido um inquérito em que, em 2012, o Caledonian Bank tinha sido alvo de um desfalque de 270 mil euros. O advogado nesse processo tinha sido o próprio Aníbal Pinto e o hacker um jovem, então com 23 anos, chamado Rui Pinto. O processo foi arquivado porque as partes chegaram a acordo, mas a forma de atuação já então era semelhante à usada para obter as informações da Doyen e do Sporting.Desde essa altura que além de Rui Pinto o advogado passou a estar sob suspeita. De acordo com a documentação judicial consultada pela SÁBADO no processo E-toupeira, desde 14 de outubro de 2015 que Rui Pinto é considerado "um dos suspeitos pelo menos como comparticipante" dos crimes de "acesso ilegítimo, extorsão, ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva e violação de segredo". Esteve vários meses sob escuta telefónica e algumas foram mesmo transcritas para o inquérito – o que significa que os investigadores consideraram que tinham relevância processual.Contactado pela SÁBADO esta terça-feira, Aníbal Pinto garante que nunca foi "ouvido como testemunha nem constituído arguido no inquérito".Nas semanas seguintes à reunião na A5, Rui Pinto acabou por enviar vários emails a Nélio Lucas a dizer que tudo tinha sido um erro uma vez que desconhecia que estava a cometer um crime – algo que lhe terá sido dito pelo advogado – e prometeu que nos dias seguintes iria "pessoalmente" entregar a documentação no DCIAP.Escreveu também que Aníbal Pinto era um amigo que em "boa -fé" se tinha disponibilizado a fazer um favor e a resolver o assunto de uma forma que agradasse a todas as partes. Frisa que não quer receber 1 cêntimo e também que não é o autor da plataforma Football Leaks – algo que não convenceu a PJ que acredita que quer o hacker quer o advogado recuaram porque terão percebido que estavam a cair numa armadilha.Algum tempo depois começou a partilhar a documentação com a revista alemã Der Spiegel, que publicou inúmeras histórias baseadas no Football Leaks – incluindo recentemente a alegada violação de Cristiano Ronaldo à norte-americana Kathryn Mayorga.Nascido em Mafamude, Vila Nova de Gaia, a 20 de outubro de 1988, Rui Pinto é o filho mais novo de Francisco Santos e Maria Gonçalves (já falecida). Na rua onde passou a infância era visto como introvertido e discreto. "Era uma pessoa que passava despercebida. Tomava cafezito e mais nada. Há anos que não o vejo", diz à SÁBADO Américo Lento, ao balcão de um café da zona. Desde dezembro que não vê a irmã mais velha do pirata. Já o pai vê-o passar a pé para o metro. "Tem 60 e tal anos, de rabo de cavalo, dá nas vistas", diz.A zona é das mais movimentadas de Vila Nova de Gaia, paralela à estrada N1 e nas proximidades do Monte da Virgem. Nos últimos dias a casa tem estado fechada, de persianas corridas. "Ele era do Futebol Clube do Porto", garante o proprietário de um outro café da zona que preferiu não ser identificado. "Chegou a andar com as claques, mas não era violento. Era um rapaz muito inteligente! Aos 4 anos já lia sem ninguém o ter ensinado", lembra contando o assombro da mãe, quando esta o viu a soletrar com precisão as palavras impressas num jornal.Entre o 5º e o 9º ano, frequentou a Escola Básica Soares dos Reis. Jogava futsal numa equipa da escola e gostava de jogar à bola com os amigos na rua. "Era um miúdo muito mexido", conta uma das funcionárias que entrou para a escola quase ao mesmo tempo que Rui, embora tenha recordações vagas dele. No fim do 9º ano, ingressou na Escola Secundária Almeida Garrett, conhecida como "o Liceu de Gaia", dada a sua antiguidade. Foi no café Garfo, a uns curtos passos do portão principal da escola, que passou muitas horas com os amigos. "Era um grupo impecável, ainda hoje gosto que eles estejam aqui porque não dão chatices", atira sem hesitar Pedro Silva, o proprietário que se lembra de um miúdo que quase não falava nem se mexia. "Entrava caladinho, saía caladinho, era muito educado. Acho que nem bebia álcool."Na faculdade frequentou o curso de História na Universidade do Porto, onde foi colega de Diogo Faria, comentador do Porto Canal e coautor com Francisco J. Marques do livro Polvo Encarnado. Fez Erasmus na capital da Hungria e de regresso ao Porto namorou com uma advogada. Estava longe de imaginar que a sua vida acabaria por parecer um filme.Desenvolveu uma técnica que lhe permitiu acumular uma quantidade imensa de informação. Ao que a SÁBADO apurou, através do spearfishing, terá conseguido duplicar as caixas do correio eletrónico dos seus alvos, passando ele próprio a receber, em tempo real os emails recebidos. A técnica distingue-se de outras formas de intrusão. Desde logo porque não é feita sob a forma de ataque massivo de mensagens. Pelo contrário: é seletiva. O autor investiga o alvo, descobre se tem filhos, animais ou preferências clubísticas e hábitos pessoais. Por exemplo, se tiver animais domésticos, é provável que receba comunicações de clínicas veterinárias. Se uma dessas mensagens fizer referência a algo que lhe seja familiar poderá aceder a um ficheiro da mensagem que comprometerá a segurança e permite ao pirata informático aceder à informação. No caso das empresas podem ser, por exemplo, emails com informações de caráter contratual.Em 2015 abalou o mundo do futebol ao começar a partilhar no Football Leaks documentos de empresas e clubes – foram os seus próprios advogados que o admitiram esta semana. Deu então várias entrevistas onde se apresentava como moralizador do mundo do desporto que considerava estar "podre" devido a negócios de milhões em comissões pagas a intermediários obscuros. Numa delas, à Der Spiegel, com quem estabeleceu uma parceria, garantiu não ser um hacker e fez passar a imagem de alguém que tinha vários colaboradores bem colocados que lhe enviavam informação para o email. Questionado sobre quem os enviava, respondeu: "Temos fontes muito sérias e seguras. Contudo, algumas das nossas não sabem que são nossas fontes. O importante é que todos os nossos documentos são genuínos." Algo que poderá agora ser usado pelas autoridades no inquérito que nasceu com a queixa do Sporting no início de outubro de 2015.A essa participação original somou -se, numa primeira fase, a da Doyen e a de Nélio Lucas. Mais tarde foi também anexada a queixa do Benfica, depois de a correspondência do clube ter começado a ser partilhada por Francisco J. Marques (que foi constituído arguido) no Porto Canal: os factos eram semelhantes e o método usado também.Contudo, depois de o Ministério Público ter inviabilizado a operação de recolha de áudio na A5 o inquérito praticamente parou. Exceto da parte da Doyen. O fundo contratou uma equipa inglesa de especialistas em segurança, que integra ex -membros dos serviços secretos britânicos, que apurou a identidade, morada e fotografias do pirata português. Foram eles que, durante bastante tempo, asseguraram a vigilância à casa de Rui Pinto em Budapeste, informações que foram partilhadas com a PJ. Contudo, meses de inação das autoridades húngaras e portuguesas levaram o fundo a cessar as vigilâncias – e o hacker português desapareceu novamente.Durante quase dois anos, o MP limitou-se a enviar cartas rogatórias: três para a Hungria, com pedidos de detenção e interrogatório de Rui Pinto, que foram recusadas; e para os Estados Unidos, com o pedido de identificação de todos os elementos e dados de acesso à página de Facebook do Football Leaks.O processo esteve à beira do arquivamento. E só ganhou novo fôlego após a pressão e o impacto público provocado pela divulgação, pela SÁBADO, das suspeitas que recaíam sobre Rui Pinto. A estratégia dos investigadores passou pela elaboração de um plano com duas fases. A primeira, que era a prioridade, pretendia localizar e deter Rui Pinto, incluindo a apreensão do material informático na sua posse. Serão os discos externos, computadores e telemóveis na posse do alegado pirata que permitirão, numa segunda fase, a investigação digital do caso que, apurou a SÁBADO, estará centrada no furto dos emails do Benfica, mas também de ataques informáticos a instituições do Estado português: Ministério da Justiça, dos Negócios Estrangeiros e Administração Interna, mas ainda tribunais e departamentos do Ministério Público.Para isso será necessário realizar perícias de grande complexidade técnica para determinar, por exemplo, não só a autoria do furto mas também a gestão posterior da informação e a sua divulgação, primeiro através do Porto Canal e depois do blogue Mercado de Benfica – sem descartar a hipótese de haver mais envolvidos.Contudo, o facto de a investigação ao desvio de documentos do Sporting e da Doyen estar mais avançada levou a que o mandado de detenção europeu tenha sido elaborado apenas nesses dois casos para fortalecer as probabilidades de a extradição para Portugal ser bem-sucedida. Mesmo com oposição do visado, a extradição será quase inevitável, pois a defesa de Rui Pinto tem pouca margem de atuação quando esgrimir os motivos para a recusar – algo que fez imediatamente ao dizer que o português está a colaborar com as autoridades francesas. Mas essa eventual colaboração com o estatuto de denunciante no caso do Football Leaks não será um impeditivo à extradição, porque a lei do MDE diz que só em casos muito especiais (e bem delimitados) é que a extradição pode ser evitada. E, novamente, não parece ser esse o caso de Rui Pinto: por exemplo, não é menor, não foi já condenado pelo mesmo crime, não houve prescrição dos factos nem beneficiou de uma amnistia. E também não parece estar a ser investigado na Hungria pelos mesmos crimes.Segundo os últimos dados oficiais que constam no site do Portal Europeu da Justiça referentes a 2015, o procedimento de extradição é bastante rápido: demorou menos de dois meses (o prazo máximo é de 60 dias) para os visados que se opuseram e apenas 14 dias para quem deu o consentimento."É um facto que os pedidos de extradição são cada vez mais céleres na União Europeia, porventura com uma única exceção: o Reino Unido", diz à SÁBADO o professor Rui Pereira, destacando que mesmo a lei internacional que protege o estatuto de denunciante foi feita para proteger quem está dentro de organizações e empresas e se depara com comportamentos ilícitos ou que colidam com o interesse público. "Salvo o devido respeito, não me parece ser esse o caso em análise, até porque está em causa uma suspeita de extorsão que tem de ser investigada num outro processo que não o do Football Leaks", concluiu o especialista em Direito Penal.Outra questão bem diferente é se Rui Pinto pode vir ou não a ser questionado ou constituído arguido em Portugal por factos que não constam no MDE. A situação coloca-se porque nos indícios enviados para Budapeste não há qualquer referência às suspeitas relacionadas com a intrusão no Benfica. "Não conheço nenhuma exceção ao princípio da especialidade", diz à SÁBADO o penalista José António Barreiros, defendendo que ninguém poderá ser perseguido por factos que não constem no mandado, a não ser que o próprio o consinta.Uma opinião confirmada por um juiz conselheiro, que explicou à SÁBADO todo o procedimento dos MDE, mas que pediu para não ser identificado. Ou seja, em Portugal, os investigadores da PJ e do MP podem apenas perguntar a Rui Pinto se aceita ser questionado sobre os factos relacionados com o Benfica e ele pode simplesmente recusar. Mas se insistirem neste caminho da investigação (foi apreendido diverso material informático a Rui Pinto na Hungria), e ainda segundo José António Barreiros, o MP terá de enviar às autoridades húngaras uma extensão ou um novo MDE. Neste caso, o mandado já não será naturalmente para uma extradição, mas para obter o consentimento do Estado que entregou Rui Pinto às autoridades portuguesas. Novamente, a Hungria terá 60 dias para responder e Rui Pinto pode opor-se novamente.Para já, a equipa de defesa aguarda pelos desenvolvimentos. Esta terça-feira o jovem português que, de acordo com o pai, recebe 700 euros por mês e tem 4.500 euros no banco, recebeu no apartamento em Budapeste o advogado William Bourdon para preparar a estratégia de defesa. Ex-representante de Edward Snowden e de Julian Assange, o advogado deverá apostar na apresentação de Rui Pinto como um whistleblower que estava já a colaborar com as autoridades francesas e suíças. Algo que as autoridades portuguesas já estão a tentar confirmar: se o português fazia ou não parte da lista de informadores. Caso isso se confirme, também será importante apurar a data em que tal colaboração começou: se antes ou depois de a SÁBADO divulgar que Rui Pinto era o principal suspeito de estar por trás do Football Leaks e do furto dos emails do Benfica. Porque, se for recente, poderá indiciar a preparação antecipada de uma estratégia de defesa por parte de alguém que sabia estar a ser procurado.