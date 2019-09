Confortavelmente sentado no seu apartamento arrendado na Szovetség Utca, 7º Bairro, Bucareste, na Hungria, Rui Pedro Gonçalves Pinto não perdia pitada do que se passava em Portugal. Quer através das notícias, quer, segundo a acusação do Ministério Público, através de sofisticados programas informáticos, que lhe davam acesso a sistemas, à partida, minimamente seguros. Só que, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, o "hacker" entrou nos servidores da Procuradoria-geral da República, recolhendo todo o tipo de documentos, até os que diziam respeito à investigação na qual era suspeito.

Após ter quebrado o segredo das credenciais de acesso ao sistema da Procuradoria através de um VPN (Virtual Private Network), Rui Pinto é suspeito de ter efetuado um total de 307 acessos, copiando desde documentos do Conselho Superior do Ministério Público - como o curriculum do atual diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Albano Pinto, a processos disciplinares relativos a magistrados -, passando por informações práticas para magistrados e correspondência trocada entre magistrados do MP, até elementos concretos de processos-crime ainda em curso.

Na posse de Rui Pinto, e devidamente acondicionados numa memória externa, a Polícia Judiciária descobriu no seu apartamento, em Bucareste, cópias de processos como a Operação Marquês, Tancos e do caso do Banco Espírito Santo, assim como várias actas das reuniões da equipa de magistrados que está a investigar crimes ligados ao futebol, como o chamado "caso dos emails".

Mas, além de elementos relativos a processos de terceiros, Rui Pinto é suspeito de ter acedido a material do processo no qual era o próprio suspeito e que resultou, esta quinta-feira, numa acusação de 147 crimes. Numa das memórias externas apreendidas na Hungria, a Judiciária encontrou um requerimento do fundo de jogadores Doyen enviado ao processo; um relatório forense feito pela própria empresa à invasão do seu sistema informático; um despacho da Diretora do DIAP de Lisboa, Fernanda Pêgo, correspondência trocada entre o advogado de Nélio Lucas e a Polícia Judiciária; informação da Europol sobre o próprio Rui Pinto e outros documentos digitalizados do processo.

O pirata informático foi acusado de 147 crimes: 63 de violação correspondência, 75 de acesso ilegítimo, sendo que um é na forma agravada, um de extorsão na forma tentada, um de sabotagem informática e sete de violação de correspondência na forma agravada. "Entre as entidades a cujos sistemas informáticos o arguido acedeu, de forma não autorizada e com vista a explorar tais sistemas e daí retirar informação que considerasse relevante, encontram-se (...) a Federação Portuguesa de Futebol, a sociedade de advogados PLMJ e a Procuradoria-Geral da República, tendo obtido acesso a documentos destas entidades sujeitos a segredo de justiça, segredo profissional de advogado e segredo comercial, bem como a dados pessoais de terceiros", explica a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa nota. O advogado Aníbal Pinto foi acusado de um crime de tentativa de extorsão.