Através da rede social Twitter, Rui Pinto voltou esta sexta-feira a deixar duras críticas à justiça portuguesa, ao revelar ter provas de que foram desviados 600 milhões de euros do BES, ao contrário dos 80 milhões previamente citados. Evidências que, segundo o hacker, terão sido ignoradas pelo Ministério Público, num gesto que, no seu entender, o faz crer que "o nosso país foi capturado por interesses criminosos a vários níveis".Lembre-se que na quinta-feira Rui Pinto já havia visado a justiça nacional , na altura para colocar em causa a investigação ao caso de Tancos. Na publicação feita, o hacker considerava que "algo de muito grave se passa no Ministério Público" relativamente a esse processo, por entender que não era normal "que, num estado de direito, superiores hierárquicos condicionem a fluidez de um inquérito e prejudiquem a investigação apenas para não incomodar certas personalidades"."Os lesados do BES manifestaram-se, recentemente, em Paris, e pediram uma vez mais que lhes devolvam as poupanças acumuladas numa vida de trabalho árduo. Os lesados sentem-se traídos por um estado, e uma justiça, incapazes de punir uma fraude colossal. Um crime que poderá passar impune. Ao ver essa reportagem só conseguia pensar num inquérito relacionado com o BES, e que se encontra estagnado desde 2015, onde um arguido está a ser investigado por um desvio de 80 milhões de euros. Mas, infelizmente a realidade é ainda mais sombria, o desvio concreto ultrapassou os 600 milhões! Apesar de eu ter conseguido compilar diversa documentação, incluindo extractos bancários, que demonstram, entre outros, a criação de empresas meramente instrumentais, depósitos fictícios, e transferências bancárias para offshores como as Ilhas Virgens Britânicas e as Seychelles. O Ministério Público preferiu ignorar todas essas provas esclarecedoras, e que poderiam ajudar a fazer justiça. Não há qualquer dúvida que o nosso país foi capturado por interesses criminosos a vários níveis".