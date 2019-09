Toda a acusação a Rui Pinto Sporting, Doyen, Federação Portuguesa de Futebol, Sociedade de Advogados PLMJ, Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal. De acordo com a acusação do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso, entre 2015 e 2019 o pirata informático Rui Pinto devassou os sistemas informáticos e de email destas instituições através de inúmeros programas encontrados nos seus computadores e discos rígidos apreendidos na Hungria.

O ataque informático de Rui Pinto ao Estado português O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica.A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada.

Rui Pinto foi acusado. Como é que PJ o apanhou? O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada.

Dias depois de uma viagem da Hungria, onde foi detido, Rui Pinto sentou-se à frente na juíza Maria Antónia de Andrade, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Interrogado durante um pouco mais de uma hora pela magistrada judicial, o suspeito de ter acedido ilegalmente aos sistemas informáticos do fundo Doyen e do Sporting (os únicos factos com os quais foi confrontado a 22 de março deste ano) negou as acusações, declarando nunca ter feito acessos ilegítimos e ter desistido do "negócio" com o fundo de Nélio Lucas quando o advogado lhe disse que poderia estar em causa um crime de extorsão.Questionado pela juíza sobre o site Footballeaks , Rui Pinto admitiu ter participado no mesmo, não individualmente, mas pertencendo a um "colectivo de pessoas". E refutou ter feito acessos ilegítimos a sistemas informáticos para obtenção da informação publicada: "Não tive nenhuma intromissão em sistemas nacionais e internacionais. O site não divulgava apenas informações confidenciais. Os documentos eram obtidos através de fontes. Que eu tenha conhecimento não exisitiram acessos ilegítimos", referiu Rui Pinto logo no início do interrogatório, no qual aceitou prestar declarações sobre alguns temas, deixando outros de fora, como quando foi questionado pela juíza se ele próprio colocou no Footballeaks informações confidenciais. E como os obteve? "Através de fontes, foram-me parar às mãos", disse à juíza.Sobre a suspeita de tentativa de extorsão à Doyen - que, no final, lhe valeu uma acusação por tentativa de extorsão, além de outros 146 crimes relacionados com "pirataria" informática - Rui Pinto admitiu ter feito com contactos com Nélio Lucas, não com a intenção de lhe extorquir dinheiro, mas sim "de o encostar à parede". "Falei de alguns negócios que considero ilícitos. Tentei descobrir a verdade, encostá-lo à parede, para que ele se descaísse e confessasse a ilegalidade", relatou na sala de interrogatórios do Tribunal de Instrução Criminal, de acordo com a gravação a que aconsultou.Perante esta explicação, a juíza MAria Antónia de Andrade confrontou o arguido com um email, no qual ele pedia a Nélio Lucas uma "doação generosa", entre 500 mil e um milhão de euros. E Rui Pinto respondeu: "Sabia que era uma quantia irrealista que lancei para a mesa, para ver qual seria a reacção, quanto é que ele iria pagar pelo meu silêncio", frisando nunca ter sido a sua intenção, de facto, receber dinheiro: "Pressionei o Nélio Lucas, mas não era para obter dinheiro".A intenção do arguido, como se confirmou no final do interrogatório com as alegações do seu advogado, Francisco Teixeira da Mota, passou sempre por atenuar ao máximo as suspeitas do crime de tentativa de extorsão, já que era o único que, legalmente, permitia colocá-lo em prisão preventiva. Tanto Rui Pinto como Teixeira da Mota fizeram questão de recordar à juíza um "lapso" do Ministério Público, ao não incluir nas provas apresentadas um email do "hacker" para Nélio Lucas, no qual Pinto desiste de toda a situação, dizendo mesmo não querer o dinheiro do gestor da Doyen.Segundo o Código Penal, o crime de tentativa de extorsão extingue-se quando o autor tiver desistido do mesmo. Aliás, Rui Pinto frisou que, apesar das conversações com Nélio Lucas, que envolveram também o advogado Aníbal Pinto (acusado de um crime de tentativa de extorsão), "os documentos iam ser publicados de qualquer maneira". Aliás, o seu advogado reforçou ainda que o Ministério Público vasculhou todas as contas bancárias do seu cliente não tendo encontrado qualquer suspeita de entradas anormais de dinheiro.Uma das procuradoras do Ministério Público ainda confrontou o arguido com um email enviado a Nélio Lucas, no qual Rui Pinto afirmou já saber que a Polícia Judiciária tinha enviado um pedido de informações para a Rússia, de forma a poder identificar o utilizar de uma caixa de correio eletrónico " artem.lobuzov@yandex.kz", o mesmo com que Pinto se correspondia com o gestor da Doyen. É que o pedido da PJ foi feio a 16 de Outubro de 2015. No dia seguinte, Rui Pinto dava conta do mesmo a Nélio Lucas. "Recebi o documento através de uma fonte", disse o "hacker", negando, uma vez mais, ter feito um acesso ilegal.Sporting, Doyen, Federação Portuguesa de Futebol, Sociedade de Advogados PLMJ, Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal. De acordo com a acusação do Ministério Público, a que ateve acesso, entre 2015 e 2019 o pirata informático Rui Pinto devassou os sistemas informáticos e de email destas instituições através de inúmeros programas encontrados nos seus computadores e discos rígidos apreendidos na Hungria. A documentação foi divulgada no site Football Leaks mas também no blogue Mercado de Benfica, cuja autoria o MP atribui a Rui Pinto.Entre os ofendidos estão os antigos presidente e treinador do Sporting, Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, o vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento, José Miguel Júdice e Luís Pais Antunes, todos os advogados da PLMJ, o ex-diretor do DCIAP Amadeu Guerra, entre muitos outros.Nos equipamentos apreendidos a Rui Pinto foram também encontrados ficheiros com anotações sobre cada uma das instituições alvo de pirataria informática e também apontamentos que referem que o consórcio internacional de jornalistas poderá ter pago várias despesas do hacker e ter-lhe dado direito de veto sobre as notícias a publicar.A gravidade e dimensão dos crimes em causa, bem como a manutenção dos pressupostos em que assentou a prisão preventiva de Rui Pinto - perigo de fuga, perturbação do inquérito e continuação da atividade criminosa - levaram as magistradas do MP a pedir a manutenção do pirata informático em prisão preventiva. Situação que, recordam as procuradoras, foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Caberá agora à juiz de instrução encarregue do caso a decisão final de manter ou não Rui Pinto em Prisão Preventiva.Ao todo, estão em causa 147 crimes cometidos por Rui Pinto: 63 de violação de correspondência, 75 de acesso ilegítimo, um na forma agravada, um de extorsão na forma tentada, um de sabotagem informática e sete de violação de correspondência na forma agravada. Já o advogado Aníbal Pinto é acusado de um crime de tentativa de extorsão e mantém como medida de coação o Termo de Identidade e Residência.