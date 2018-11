O advogado de Bruno de Carvalho diz que vai impugnar a detenção do ex-presidente do Sporting. Apesar de ter acontecido durante a noite, jurista e ex-inspector-chefe da PJ explicam por que razão a operação é legitima.

Horas antes do jogo entre o Sporting e o Desportivo das Aves, Bruno de Carvalho e o líder da Juventude Leonina, Mustafá, foram detidos no domingo à noite. Além das detenções, as autoridades fizeram buscas domiciliárias ao chefe da claque e ao ex-presidente leonino, na quinta do Lambert, Lumiar.



Face a esta situação, José Preto, o advogado de Bruno de Carvalho, levanta algumas dúvidas quanto à legalidade das buscas e detenção do ex-líder do Sporting, classificando-as de "actuações infamantes, aviltantes e vexatórias". Contudo, o constitucionalista Rui Pereira e o ex-inspector-chefe da Polícia Judiciária, Carlos Anjos, contrariam a defesa de Bruno de Carvalho.



A detenção de Bruno de Carvalho

O jurista Rui Pereira frisa que o Ministério Público pode emitir mandados de detenção em três situações: "se houver a previsão de que o arguido não se apresenta voluntariamente pelo seu próprio pé; para proteger vítimas; ou se se verificarem os pressupostos da prisão preventiva." Ora, de acordo com as informações recolhidas pelo comentador da CMTV, as detenções de Mustafá e Bruno de Carvalho são justificadas "pelos pressuspostos da prisão preventiva".



É por esses motivos que, "neste caso", "é praticamente obrigatório para o Ministério Público pedir prisão preventiva". "Se o juiz [de instrução] vai aplicar ou não, isso é outra história", conclui Rui Pereira.



Em declarações à RTP, José Preto não vê "onde estejam os indícios de não-comparência voluntária a qualquer diligência". "Ao contrário do que a defesa diz, o MP nunca alegou que [Bruno de Carvalho] não apresentaria pelo próprio pé ou que era um perigo para as vítimas", frisa à SÁBADO o constitucionalista.



Recorde-se que José Preto revelou a intenção de impugnar a detenção de Bruno de Carvalho. "É muito perturbante que estas coisas ocorram porque a detenção fora de flagrante faz-se para garantir a presença das pessoas em diligência. Há duas semanas, eu próprio compareci com o dr. Bruno de Carvalho no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal], dizendo 'Aqui estou eu. Se precisarem de mim, estou à disposição'", atirou.



Porquê as detenções num domingo à noite, horas antes do jogo?

O ex-inspector-chefe da PJ, Carlos Anjos, explicou à SÁBADO que tem a sensação de que o timing "da detenção de Bruno de Carvalho teve mais que ver com a prisão de Mustafá".



"Mustafá, além das questões de Alcochete, era investigado por tráfico de droga. As autoridades tinham indicios de que Mustafá vendia droga a elementos da Juventude Leonina antes dos jogos. O Ministério Público aproveitou a ocasião para fazer esta diligência, que teria de ser feita em dia de jogo em Alvalade", continuou.



Ora, de acordo com o ex-inspector, a detenção de Bruno de Carvalho aconteceu no mesmo dia por uma questão de economia de meios: "Foi para fazer tudo na mesma vez, por uma questão de gestão de meios humanos."



As detenções aconteceram pela noite de domingo. De acordo com o advogado Rui Preto, tal facto "nem sequer era possível no Salazarismo". "A lei hoje permite detenções à noite, o que não era sequer possível no Salazarismo, e permite estes abusos extraordinários de pretensas diligências que são, objetivamente, actuações infamantes, aviltantes e vexatórias", declarou. O advogado criticou até o facto de a detenção ter sido feita no Dia de São Martinho. "Foi escolhida uma data que não é apenas um domingo à noite, é uma data em que as famílias costumam reunir-se".



À SÁBADO, o jurista Rui Pereira lembra que, de acordo com a lei, "há buscas admissiveis durante a noite", como é o caso das de criminalidade especialmente violenta.



De acordo com o jurista, o timing da detenção tem que ver com a oportunidade "em termos técnico-tácticos". "A busca à sede da Juventude Leonina foi motivada pela probabilidade de encontrar droga. No que toca às detenções, o prazo de prisão preventiva [dos primeiros 23 detidos no âmbito deste processo] chega ao fim [no dia 21 de Novembro]. O inquérito podia continuar, mas se passasse dos seis meses sem acusação, teriam de ser postos em liberdade", explica. Por outras palavras, o prazo para concluir acusação apressou as detenções de Bruno de Carvalho e Mustafá.



Estes 23 detidos foram identificados no dia da invasão, tendo sido indiciados por crimes como sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física agravada, incêndio florestal ou terrorismo, o que amplia a sua prisão preventiva máxima para seis meses.



Porque há um mandado do juiz de instrução, de apreensão e busca, e outro do Ministério Público, de detenção?



Os mandados de buscas domiciliárias "terão que vir do juiz". "Quanto a tudo o resto, mandados de detenção ou buscas não domiciliárias, como a viaturas, podem ser determinadas pelo Ministério Público", esclarece o jurista Rui Pereira.



Recorde-se que o ex-presidente leonino foi detido este no final da noite de domingo após as autoridades realizarem buscas em sua casa, na quinta do Lambert, no Lumiar. Segundo o advogado do antigo dirigente, foram apreendidos aparelhos eletrónicos, tablets e telemóveis pessoais de Bruno de Carvalho, além do computador da filha do ex-líder do Sporting.



Recorde-se que esta quarta-feira será a terceira noite seguida em que o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho

e um dos líderes da claque Juventude Leonina Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, ficam presos nas instalações da GNR de Alcochete. Esta quarta-feira, poderão ficar a saber que medidas de coação lhes serão aplicadas.