As defesas dos 38 arguidos em prisão preventiva estão a preparar pedidos de habeas corpus que vão apresentar no Supremo Tribunal caso a acusação não saia até amanhã.

As defesas dos 38 arguidos que estão em prisão preventiva no caso âmbito do caso da invasão a Alcochete estão a preparar, de forma concertada, pedidos de 'habeas corpus' que vão apresentar no supremo tribunal caso a acusação não saia até amanhã, apurou o Correio da Manhã.



Alegam excesso de prisão preventiva e detenção ilegal, uma vez que se esgota o prazo máximo de seis meses de prisão preventiva.



O MP pediu que o caso fosse considerado de complexidade elevada, o que aumenta os prazos da detenção preventiva, mas o pedido ainda não foi deferido.



Interrogatórios a Bruno de Carvalho e Mustafá ainda não começaram

Os interrogatórios ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá ainda não se iniciaram no Tribunal do Barreiro, onde a manhã de hoje foi utilizada na "leitura dos factos e dos crimes" imputados aos dois arguidos.



De acordo com o comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, a leitura do despacho de apresentação proferido pelo Ministério Público prolongou-se até às 12:40, na sequência de um requerimento apresentado por um dos arguidos, não especificado.



"Assim, (...) suspenderam-se os trabalhos até às 14:00, altura em que se retomarão os mesmos para que os arguidos possam tomar posição quanto a prestarem ou não declarações", indica o comunicado do Tribunal do Barreiro.



Após a consulta dos elementos de prova, os dois arguidos, detidos com base em mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, deverão informar o juiz Carlos Delca se pretendem ou não prestar declarações.



O ex-presidente do Sporting, que está detido desde domingo nas instalações da GNR de Alcochete, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, respondem em primeiro interrogatório judicial no âmbito da investigação sobre a invasão à academia de Alcochete.



Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.



A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos ainda em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes.



