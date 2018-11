Foi à segunda vez que Bruno de Carvalho cumpriu o sonho de criança. "Um dia vou ser presidente do Sporting", disse aos pai e avô na primeira vez que entrou no Estádio José de Alvalade, tinha seis anos, para ver um dérbi com o Benfica. A primeira tentativa aconteceu em 2011. Bruno era o candidato disposto a romper com o "roquetismo", com vontade de mudar tudo e de discurso agressivo que, apesar de praticamente desconhecido entre a massa associativa, conquistou o apoio das claques e da maior parte dos adeptos mais novos do clube. Mas essa noite não terminou como esperava. Apesar dos primeiros rumores de que a vitória estava garantida, foi Godinho Lopes que ficou na presidência por cerca de 300 votos.

A derrota dessa noite foi apenas um obstáculo no caminho de BdC até à "cadeira de sonho", que ocupou durante cinco anos. Queria ficar pelo menos tanto tempo no cargo como o antigo presidente João Rocha, mas o percurso terminou depois das agressões aos jogadores e equipa técnica dos "leões" na Academia de Alcochete – acabando a ser destituído de presidente. Este domingo, foi detido pelas autoridades no âmbito da investigação ao ataque. No mesmo dia, foi também detido o líder da Juventude Leonina, Mustafá. Ambos foram ouvidos esta quarta-feira, pelo juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro. Bruno está acusado de 56 crimes.

Eduardo de Azevedo, o avô materno que escreveu a história do clube em livro, foi um dos maiores responsáveis pelo seu amor ao Sporting. Em criança, segundo a família, um dos seus passatempos favoritos eram dizer todos os nomes dos jogadores dos planteis "leoninos". Em 2013, chegou onde desejava: o então sócio 15.531 venceu o acto eleitoral com 53,63% dos votos – batendo José Couceiro e Carlos Severino - e tornou-se o 42º presidente da história dos "verdes e brancos".

Com o clube mergulhado numa profunda crise desportiva e financeira, a sua primeira batalha foi a renegociação da dívida, que impôs uma redução de custos visíveis na política de contratações austera.

Em 2013/14, escolhe Leonardo Jardim para substituir Jesualdo Ferreira e o Sporting fica em segundo lugar e regressa à Champions – um ano depois de ter feito sétimo, a pior classificação de sempre. O treinador saiu para o Mónaco e a escolha seguinte foi Marco Silva: a conquista da Taça de Portugal, em 2015, não chegou para evitar uma saída muito polémica.

É então que BdC lança o maior dos trunfos: contrata Jorge Jesus ao Benfica, depois de este conquistar três títulos de campeão nacional em seis anos para as "águias". Jesus conquista logo a Supertaça – frente aos "encarnados" -, mas o título nacional (que o Sporting não vence desde 2001/2002) continua a escapar. Na temporada passada, os "leões" conquistaram pela primeira vez a Taça da Liga. Jesus abandonou o clube depois dos ataques em Alcochete.

Em pouco mais de quatro anos de presidência, concretizou uma das suas promessas eleitorais e inaugurou o Pavilhão João Rocha, "casa" das modalidades do clube. No seu mandato, foram vários os títulos nacionais e internacionais conquistados pelo atletismo, futsal, hóquei em patis e andebol. Décadas após a extinção, também trouxe de volta o voleibol e o ciclismo.

Em Março de 2017, defrontou Pedro Madeira Rodrigues nas urnas – e o debate principal teve lugar na Sporting TV, que entretanto criou. A vitória foi arrasadora (teve mais de 86% dos votos), mas cerca de um ano depois exigiu que os sócios lhe dessem um voto de confiança. No início de Fevereiro de 2018, com a equipa na liderança do campeonato, a alteração de estatutos e mudanças no regulamento disciplinar do clube levantaram forte polémica durante uma assembleia-geral e Bruno ameaçou demitir-se, depois de abandonar a reunião. A 17 de Março, os sócios aprovaram os pontos da discórdia por larga maioria, a mesma com que defenderam a continuidade de BdC à frente dos comandos do clube. Cumpriu 5 anos de presidência no passado dia 23 de Março, mas o pior estava para vir.

O amor ao Sporting desde sempre

Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho viveu apenas 3 anos em Moçambique, onde nasceu a 8 de Fevereiro de 1972. Três anos depois, a família regressou a Portugal e fixou-se em Lisboa, onde o antigo dirigente "leonino" viveu toda a vida. O percurso escolar passou pela escola preparatória Marquesa de Alorna e pela escola secundária Maria Amália Vaz de Carvalho.

Segundo o Diário de Notícias, ainda antes dos dez anos, fugia da mãe, que trabalhava no gabinete de Pinto Balsemão na Assembleia da República, e aproveitava o plenário vazio para ensaiar discursos para uma plateia de sportinguistas imaginários. Outra das influências foi o tio-avô, o almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do governo provisório entre Setembro de 1975 e Junho de 1976. "Era muito pequeno, mas lembro-me dessa fase, uma fase muito conturbada politicamente, e eu tive uma grande ligação a esse tio-avô", contou em 2011.

Na juventude, foi escuteiro, jogador de râguebi e campeão regional de luta livre. Na escola, segundo um amigo contou ao mesmo jornal, era aluno de 18 e 19 – numa escala de 0 a 20 – a Matemática, Geografia e Inglês.

Com apenas 20 anos, relata o DN, manifestou-se durante mais de duas semanas junto à mítica porta 10 A do antigo estádio de Alvalade, reivindicando uma homenagem do clube ao avô que escrevera o livro a História e Vida do Sporting Clube de Portugal. Impressionado, Sousa Cintra recebeu o jovem Bruno e aceitou fazer a homenagem.

Na vida profissional criou a sua empresa no sector da construção e remodelação, que vendeu em 2009, para logo de seguida fundar uma na mesma área. Ainda assim, a paixão pelo futebol e pelo Sporting nunca esmoreceu. Criou a Fundação Aragão Pinto – que lhe deu notoriedade junto da massa associativa dos "leões" - e tirou o curso de treinador da Associação de Futebol de Lisboa e da UEFA.

BdC e o mundo das claques

Desde a sua primeira candidatura à presidência que Bruno de Carvalho foi apontado como o candidato das claques – era ele o preferido dos grupos organizados de adeptos "leoninos", nem que fosse por ser um deles. BdC pertenceu à Juventude Leonina na sua juventude – ainda que a claque tenha esclarecido que nunca foi sócio da JL – e à Torcida Verde. Já depois da inauguração do novo estádio em 2003, era frequente vê-lo na lateral onde então ficava esta claque dos "leões".

Durante os cinco anos de presidência, foram vários os momentos que demonstraram a relação próxima com as claques. Mas possivelmente nenhum foi tão forte como o registado no Jamor, após a vitória do Sporting na final da Taça de Portugal em 2015. Levantada a prisão preventiva, o presidente da Juve Leo, Nuno Vieira, mais conhecido por Mustafá, foi ao jogo. No final, comemorou com o presidente e ao treinador, Marco Silva, junto ao relvado.





Em Dezembro de 2016, num vídeo difundido nas redes sociais, BdC aparecia ao lado de Mustafá a cantar o tema "É o meu Sporting" durante o jantar de Natal da claque. Foi também às claques que Bruno recorreu quando convocou para a Comissão de Audição a antigos presidentes do clube todas as claques leoninas -Torcida Verde, Juventude Leonina, Brigada Ultras e Directivo XXI. Na altura, através do director de comunicação, Nuno Saraiva, o Sporting reagiu às críticas, considerando que as mesmas pretendiam "lançar lixo na praça pública" e que não se estava perante "qualquer tribunal plenário ou popular". Os "leões" garantiram que as audições pretendiam "dar a oportunidade aos antigos presidentes de, em sede de auditoria, darem as informações/esclarecimentos que considerem pertinentes".

O poder da Juve Leo dentro do clube, e junto da direcção, ficou patente quando, em Dezembro de 2016, três dezenas de membros da claque tiveram autorização para assistir a um treino na Academia de Alcochete e falar com treinador e equipa técnica por causa do mau momento vivido pela equipa na altura. "Foi uma manifestação de tristeza e de apoio, de apoio nos bons e nos maus momentos. O que pedimos? Queremos ser campeões. A resposta? Que vamos ser campeões. Falámos com os jogadores, nós queremos ser campeões e eles disseram que vamos ser campeões", disse Mustafá, na altura, garantindo também que o presidente não tinha falado com os adeptos.

Dois anos antes, no final de 2014, Bruno Carvalho terá decidido recuar na decisão de despedir Marco Silva após uma reunião com a claque mais antiga do clube. Em comunicado, a Juve Leo garantiu que "não teve nenhuma posição pública nem privada" sobre o momento que o clube vivia, mas foram várias as fontes na altura que garantiam que a claque não concordava com a saída do técnico e que o deixou claro ao líder do clube de Alvalade.

O ano de 2018 começou desportivamente com um dérbi na Luz e Bruno de Carvalho viu o jogo junto das claques, na caixa de segurança do estádio rival. O percurso entre os estádios foi feito na companhia das claques e juntamente com outros elementos da direcção, como Carlos Vieira, e o director de comunicação, Nuno Saraiva. As redes sociais foram inundadas de fotografias do líder junto dos seus. Uma delas foi publicada pelo próprio Bruno de Carvalho. "Já cá estamos", escreveu, colocando o hashtag #feitodesporting.

Agora, segundo o Correio da Manhã, o Ministério Público acredita que Bruno de Carvalho combinou com Mustafá e o antigo presidente da Juve Leo Fernando Mendes o ataque à Academia de Alcochete, havendo vários relatos de uma relação muito próxima entre o líder do clube e este grupo de apoio.

As polémicas de cinco anos de presidência

O Facebook foi a plataforma mais usada por Bruno de Carvalho nas guerras que iniciou em todas as frentes: Benfica, FC Porto (de quem acabou por se aproximar), Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, fundos de investimento, empresários, adversários, antigos dirigentes "leoninos", sócios, atletas e treinadores do clube e comunicação social.

A 5 de Junho de 2013, o Sporting cortou relações com o FC Porto, defendendo que o administrador dos "dragões" Adelino Caldeira desrespeitara BdC na final da Taça de andebol. As relações foram reatadas em Maio de 2017, com base na "urgência e necessidade de pacificação do futebol português". O corte de relações com o Benfica aconteceu em Fevereiro de 2015, quando acusou o presidente "encarnado" de querer ser "o futuro papa do futebol português".

O eterno rival da Segunda Circular é um dos seus alvos preferenciais. A 5 de Outubro de 2015, foi ao programa prolongamento da TVI denunciar as ofertas feitas pelo Benfica aos árbitros, no que deu origem ao "caso dos vouchers" – foi arquivado pela justiça desportiva, mas está a ser investigado pelo Ministério Público. Na sua conta pessoal no Facebook, BdC sempre foi activo na denúncia de emails relacionados com o processo E-Toupeira e com factos que considera provarem que os "encarnados" lideram um esquema de corrupção.

Chamou "labrego, trolha e aldrabão" ao presidente do Sp. Braga, António Salvador, com quem discutiu sobre alegadas dívidas entre os dois clubes. Num dos episódios mais caricatos da sua presidência, o "choque" com o presidente do Tondela, Carlos Pinho, no túnel de Alvalade valeu-lhe seis meses de suspensão – e longas dissertações sobre o seu cigarro electrónico.

A 2 de Novembro de 2014, Bruno de Carvalho usou o Facebook para criticar directamente as duas equipas seniores do clube: a equipa então liderada por Marco Silva perdera por 3-0 em Guimarães e os B’s foram goleados (0-5) pelo Atlético. "Ao nível do futebol sénior este fim-de-semana jamais poderá ser esquecido. Quer a equipa principal quer a equipa B brindaram os sportinguistas com péssimas exibições que não dignificaram o nosso clube e a nossa camisola. Não demonstraram garra nem vontade de vencer e isso é lamentável só nos restando pedir desculpa por não termos sido dignos do clube que representamos", dizia a mensagem.

A relação com Marco Silva terá entrado em declínio nessa altura e nem a conquista da Taça de Portugal, a 31 de Maio de 2015, evitou a saída do treinador. Num dos momentos mais controversos dos seus dois mandatos, avançou para um processo disciplinar e posterior despedimento de Marco Silva. O motivo? O técnico não usara o fato oficial do clube num jogo da Taça de Portugal.

Em Janeiro de 2017, já durante o reinado de Jorge Jesus, e estando o técnico castigado, foi ao balneário "puxar" as orelhas aos jogadores após um empate em Chaves. A decisão causou polémica e, no dia seguinte, Adrien e William Carvalho garantiram à Sporting TV que se tratara de uma conversa "normal".

Foi derrotado em tribunal pela Doyen, num processo criado com a transferência de Marcos Rojo para o Manchester United, em 2014, por 20 milhões de euros. O Sporting entendeu que o fundo de investimento não tinha direito a receber qualquer verba, mas foi obrigado a pagar 12 milhões de euros, mais juros.

Internamente, não pouco críticas aos opositores e criou o conceito de "sportingados" – que explicou ser uma mistura de sportinguista e aziados -, chegando mesmo a divulgar uma lista de nomes de sócios que o queriam derrubar. Na assembleia-geral em que recebeu o exigido voto de confiança, avisou os sportinguistas que era preciso dar mostras de militância. E explicou como: "A partir de hoje não compramos nem mais um jornal desportivo. Inclui aqui o Correio da Manhã; 2. Não vejam nenhum canal português de televisão, a não ser o do Sporting; 3. Que todos os comentadores afectos ao Sporting abandonem de imediato os programas", declarou. Não cumpriu a ordem dada por si própria, e depois do polémico post sobre o jogo frente ao Atlético de Madrid, onde criticou fortemente a postura dos jogadores, telefonou para um programa de comentário desportivo da CMTV para se defender.

As mulheres da vida de Bruno

Quando chegou a presidente do Sporting, em 2013, Bruno de Carvalho não deixou de agradecer e destacar o papel de Cláudia Dias Gomes, com quem estava então casado. O núcleo familiar do presidente "leonino" era ainda constituído por Ana Catarina (actualmente com 15 anos), filha de um anterior casamento com uma cidadã russa chamada Iryna Yankovich. "É absolutamente impossível separar da minha vida e de muitos dos meus sucessos a Cláudia e a Ana Catarina", disse citado pelo Record: "A Cláudia é uma força da natureza e uma companheira para a vida". Na mesma altura, garantiu que a família era a sua "razão de ser e de estar".

Conheceram-se nos anos de uma amiga comum, mas o primeiro encontro começou no Estádio José de Alvalade - o casamento foi celebrado em 2011, numa cerimónia em Bora-Bora, depois repetida em Portugal, após quatro anos de vida em comum. Em 2015, nasceu a filha do casal e sócia 122.744 do Sporting, Diana. Bruno e Cláudia gostavam de ir com regularidade ao sushi e partilhavam ainda longas sessões de cinema, uma paixão assumida de Bruno, que terá mais de cinco mil filmes originais em casa.

O casal aparecia junto em vários eventos e tudo parecia correr bem, mas no início de Novembro de 2016 surgiram os primeiros rumores de separação. Na altura, várias notícias indicavam que o presidente "leonino" se tinha apaixonado por Inês Alves Caetano, a sua secretária pessoal. Porém, a meio do mesmo mês, BdC foi fotografado a passear em Londres com Joana Ornelas – num clima apaixonado, o casal fugira do País para poder aproveitar os primeiros dias de namoro. A publicação das fotografias levou a que a relação fosse assumida publicamente e, em Dezembro de 2016, Bruno divorciou-se de Cláudia. No início do ano seguinte, anunciou o noivado com o seu novo amor.

Joana, divorciada e mãe de uma menina, começou a acompanhar Bruno de Carvalho em jogos, eventos relacionados com o Sporting e festas. A jovem começou a trabalhar em Alvalade em 2011, no departamento de marketing. Licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, fez um mestrado em Comunicação Organizacional, cujo tema foi a reputação do Sporting.

A vida pessoal de Bruno começou então a cruzar-se com o exercício do cargo de presidente do Sporting e a relação com Joana foi alvo de múltiplas polémicas. O dia escolhido pelo casal para celebrar a cerimónia, no Mosteiro dos Jerónimos, indignou vários sportinguistas: 1 de Julho, a data da fundação do clube. Por causa da boda, a gala Honoris Sporting, que decorre no dia de aniversário dos "leões", foi antecipada para 30 de Junho. O plantel foi representado por Jorge Jesus na cerimónia, que contou com a presença de muitos atletas das modalidades amadoras dos "leões" e foi acompanhada ao pormenor pela CMTV.

Outra onda de espanto se levantou quando o presidente resolveu anunciar o nascimento da primeira filha em comum do casal – Leonor nasceu a 9 de Abril deste ano – nos ecrãs gigantes do Estádio de Alvalade, antes de um jogo frente ao Marítimo para a Taça da Liga.

As críticas a Joana Ornelas levaram Bruno de Carvalho a defender a mulher no Facebook. Cerca de dois meses depois do casamento, foi revelado que a mulher do presidente abandonara o marketing do Sporting para passar a chefiar o departamento de Business, Management e Public Affairs. Rapidamente se espalharam rumores que uma das primeiras decisões de Joana fora demitir Inês Alves Caetano, anteriormente apontada como namorada de Bruno. As suas capacidades para o cargo foram questionadas, tal como o facto de as novas responsabilidades lhe permitirem acompanhar o marido em todas as ocasiões a expensas do clube. Nas redes sociais, BdC defendeu que o seu "único erro" era "viver o clube 24 horas por dia" e elogiou as capacidades da mulher.