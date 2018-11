O então presidente do Sporting despediu o treinador, mas disse que queria que fosse ele a liderar o treino que o próprio presidente marcou para a hora do ataque. BdC também alterou o horário do treino da equipa feminina.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho é suspeito de ter atraído Jorge Jesus para uma cilada, de maneira a garantir que o então técnico dos "leões" estava na Academia de Alcochete quando os elementos da Juventude Leonina invadissem o centro de treinos. Tudo se terá passado numa reunião realizada a 14 de Maio, véspera dos ataques, quando BdC alterou datas de treinos – e, segundo o Correio da Manhã, nessa altura já tinha combinado com os líderes da claque "leonina" todo o esquema do ataque.

Este será um dos factos com os quais Bruno de Carvalho será confrontado, esta quarta-feira, no Tribunal de Almada, onde está a ser interrogado pelo juiz de instrução criminal Carlos Delca. Bruno de Carvalho foi detido domingo, no mesmo dia que o presidente da Juve Leo, Mustafá, e está acusado de 56 crimes.

A derrota do Sporting frente ao Marítimo, no domingo, 13 de Maio, deixou a equipa de Alvalade fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. A uma semana da final da Taça de Portugal, Jorge Jesus terá decidido dar dois dias de folga à equipa, que tinha sido insultada no aeroporto por elementos do referido grupo de apoio, e o regresso ao trabalho estava marcado para quarta-feira. Segundo o Correio da Manhã, é nessa altura que Bruno de Carvalho altera todos os planos. Na segunda-feira, convocou Jesus para uma reunião, onde anunciou que o ia despedir mas que ainda assim pretendia que fosse o técnico a liderar o treino que se devia realizar às 17h00 de terça-feira (a hora do ataque).

Além disso, ainda terá mandado alterar o horário do treino da equipa de futebol feminino, que estava previsto para as 17h00 e foi antecipado pra a parte da manhã. O Ministério Público, garante o CM, acredita nessa altura já Bruno de Carvalho tinha delineado o plano de ataque a Alcochete com Mustafá e o antigo presidente da Juventude Leonina Fernando Mendes, também ele detido na sequência da investigação.

O interrogatório de Bruno de Carvalho e Nuno Mendes Vieira, mais conhecido por Mustafá, foi interrompido na terça-feira devido à greve dos funcionários judiciais, que impossibilitou que os advogados dos arguidos consultassem os documentos do processo, que já tem 38 outras pessoas constituídas arguidas, todas detidas preventivamente.

Irmã desmente perigo de fuga

O presidente destituído do Sporting passou mais uma noite nas instalações da GNR de Alcochete, que têm sido alvo de várias críticas da irmã, Alexandra, e do advogado, José Preto.

BdC estará debaixo de forte medicação, segundo o CM, uma situação que já acontecia antes do dia de detenção e que tem sido respeitada durante estes três dias. A mesma fonte garante que tem sido permitido ao antigo líder "leonino" fumar numa área aberta e receber visitas da família mais próxima. Algo que não é habitual antes de serem fixadas medidas de coacção.

Alexandra, presente desde o primeiro momento no Barreiro, voltou a criticar a detenção do irmão, recordando que este "tinha estado no DIAP e no DCIAP, onde se mostrou disponível" e onde terá recebido um papel "no qual dizia que em caso de necessidade seria notificado".

De acordo com o relato feito numa entrevista à TVI, Alexandra presenciou o momento da detenção, tendo chegado a casa do irmão quando já lá estava a polícia. "Quando cheguei, perguntei o que se passava. Ele respondeu-me: olha, não são meus amigos, vieram para me deter’", revelou. Alexandra garantiu ainda que Bruno de Carvalho nunca ponderou sair de Portugal para Moçambique, por ter dupla nacionalidade, negando deste modo que exista risco de fuga do ex-líder dos "leões".