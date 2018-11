Ex-presidente do Sporting ficou nas instalações da GNR de Alcochete, onde pôde fumar, ver televisão e aproveitou para ler o mandato de indiciação que lhe foi entregue pelo Ministério Público.

Foi nas instalações da GNR de Alcochete que Bruno de Carvalho esperou um dia e meio até ser presente ao juiz de instrução do Tribunal do Barreiro, no âmbito da investigação às agressões na Academia de Alcochete, a 15 de Maio deste ano. Detido este domingo, juntamente com o presidente da claque Juventude Leonina, Mustafá, o ex-presidente do Sporting está acusado por 56 crimes: um de terrorismo, dois de dano com violência, 20 de sequestro, 12 de ofensa à integridade física qualificada, 20 de ameaça agravada e um de detenção de arma proíbida.



O antigo dirigente "verde e branco" teve direito a uma refeição quente assim que chegou às instalações, depois de ser detido domingo e da sua casa ter sido revistada. Segundo o jornal i, dentro da cela, BdC teve direito a uma cama que durante o dia se transforma em sofá e a uma casa de banho, com as condições de segurança idênticas a qualquer detido.



Apesar de ter ficado privado do telemóvel, Bruno de Carvalho não perdeu o contacto com o exterior ao ter acesso a uma televisão colocada na sala comum onde são tomadas as refeições - foi aí que almoçou e jantou esta segunda-feira. Além disso, pôde pedir para sair da cela quando precisasse, por exemplo, de ir fumar um cigarro, situação permitida desde que existisse um elemento de segurança que o pudesse acompanhar.



Segundo o Correio da Manhã, BdC não demonstrou qualquer nervosismo, apesar de ter dito dificuldades em adormecer - o que só terá acontecido por volta das 07h00. No tempo em que permaneceu na cela, Bruno de Carvalho dedicou-se à leitura do mandato de indiciação que lhe foi entregue pelo Ministério Público.



Além da visita dos pais, irmã e do advogado, o ex-presidente do Sporting falou com a procuradora responsável pela investigação, Cândida Vilar, que foi averiguar pessoalmente se havia "falta de condições" para o detido, como foram denunciado pelo advogado de Bruno de Carvalho, José Preto. A pcuradora, garante o CM, nada encontrou de errado.