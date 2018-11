O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, obrigou o treinador da altura, Jorge Jesus, a treinar a equipa principal à hora em que membros da claque leonina Juve Leo atacariam Academia de Alcochete. O agora suspeito de conduzir o episódio despediu Jesus numa reunião no dia anterior e terá ajustado a hora prevista para o treino no dia 15 de Maio e desmarcado a preparação da equipa feminina dos "leões".Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã