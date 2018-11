O ex-presidente do Sporting , Bruno de Carvalho, e o líder da claque Juventude Leonina, Mustafá, deveriam ter sido ouvidos no Tribunal do Barreiro esta terça-feira, depois de terem sido detidos no domingo. A inquirição estava prevista para as 10h00 mas a greve dos funcionários judiciais atrasou o início do interrogatório, avança o Correio da Manhã

Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos no âmbito da investigação às agressões de Alcochete em Maio deste ano. O ex-líder da SAD leonina é suspeito de 56 crimes . No tribunal a tratar do caso da invasão a Alcochete estava apenas um funcionário judicial. advogado de Bruno de Carvalho, José Preto , terá pedido cópias de todas as declarações dos arguidos no processo o que terá atrasado ainda mais a audição.