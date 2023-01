Uma semana depois de a SÁBADO noticiar que Andreia Neto tem faltado ao plenário há três meses, a deputada social-democrata suspendeu o mandato de deputada por 60 dias. Deputada também já tinha várias polémicas com as suas empresas de crédito.

Vice da bancada do PSD suspende mandato após notícia da SÁBADO

A deputada Andreia Neto é a mais recente baixa na direção da bancada parlamentar do PSD. Menos de uma semana depois de a SÁBADO noticiar que a deputada laranja tem faltado quase sempre desde setembro por motivos de "maternidade" ou com "falta ao quórum de votação", além de ter revelado um polémico apoio concedido por uma autarquia social-democrata à sua empresa de crédito, a vice-presidente do grupo parlamentar Andreia Neto suspendeu o mandato por 60 dias.