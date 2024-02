Montenegro queria uma amiga, mas esbarrou na 'condição' de mulher em Sousa Real

A deputada do PAN liderou o tango: encostou Montenegro a declarações misóginas do seu parceiro de coligação do PPM. O líder do PSD não esperava a agressividade de Sousa Real e diz que quer ajudar "a condição de mulher" com propostas de pediatria e creche.

O confronto entre Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, e Luís Montenegro, presidente do PSD e líder da Aliança Democrática, foi um bom debate. Cada um mostrou ritmo e discordância, alimentando o seu eleitor-alvo com argumentos convincentes. Contudo, foi a deputada do PAN que liderou o tango: usou os parceiros de coligação de Montenegro para encostar o social-democrata à parede — o conservadorismo do CDS-PP nas touradas e as declarações misóginas do líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira —, apanhando de surpresa Montenegro, que tentou vender propostas de pediatria e creche para ajudar as mulheres na sua "condição". Afinal, o PAN é parceiro do PSD na Madeira, para quê tanta agressividade? Só a minutos do fim é que o líder da AD conseguiu virar a dança para si: colou o PAN ao legado dos últimos oito anos de governação do PS e assumiu-se como a única alternativa.