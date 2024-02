BE e CDU 'trocaram ideias' sobre como ressuscitar a geringonça

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Só as "negociatas de Angola" interromperam o normal curso da conversa entre Paulo Raimundo e Mariana Mortágua. Quando elencou as diferenças entre os dois partidos, líder do BE deixou adversário mais aflito.

Podia ter sido o primeiro debate em que os adversários não se interromperam, se Paulo Raimundo, líder da CDU, não tivesse gostado de ser associado ao regime de "cleptocracia de Angola", como definido pela porta-voz do Bloco de Esquerda (BE). "Não temos nada a ver com as negociatas de Angola", frisou. O debate entre dois partidos que disputam os eleitorados mais à esquerda foi de respeito mútuo e (demasiada?) calma - Raimundo chegou a dizer "isto não é uma debate, mas uma troca de ideias". A calma só ficou mais em causa perante as questões internacionais (mais para o lado da CDU) e se há poucos militares em Portugal (mais para o BE).