Deputados do PSD pedem a Fernando Negrão por email a "alteração da hora" do Conselho Nacional.

"Registo o email e saliento que se vier a ser preciso pode sempre usar o mecanismo de justificação de faltas." Foi esta a resposta dada pelo líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, ao email que circulava entre deputados do PSD, que solicitavam "a alteração da hora" do Conselho Nacional para que pudessem estar presentes em plenário.



O email de Fernando Negrão, a que a SÁBADO teve acesso, vai de encontro às declarações de Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD, que sugeriu aos deputados que queiram estar presentes no Conselho Nacional que "podem faltar e usar essas faltas." "É uma falta perfeitamente justificada, uma vez que se trata de evidente trabalho político. Já marcar uma reunião para acabar às cinco ou seis da manhã — quando os [militantes do PSD] que são trabalhadores por contra de outrem, no dia seguinte, têm de ir trabalhar de manhã — seria menos compreensível", disse o social-democrata à TSF.



Recorde-se que a direção do PSD marcou o Conselho Nacional para as 17h00 esta quinta-feira, no Porto. Após a convocatória, vários militantes do PSD sentiram indignação pela hora marcada para o Conselho Nacional. Sendo a reunião do partido às 17h00 no Porto, os líderes de distritais que estão como deputados teriam que faltar ao plenário que começa às 15h00 na Assembleia da República, como é o caso de Pedro Pinto, Pedro Alves, Bruno Vitorino e Manuel Frexes.



Para estarem presentes no Conselho Nacional, os deputados do PSD terão de faltar aos trabalhos da Assembleia da República. Além de ser dia de plenário, também há comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos.



Tal como a SÁBADO avançou, o deputado Ulisses Pereira enviou um email a solicitar a alteração da hora da reunião do Conselho Nacional, que foi subscrito por diversos membros do grupo parlamentar do PSD. "Não pretendo colocar qualquer adjectivo nesta decisão, o que seria fácil, Nem quero acreditar que tenha como propósito que os deputados do PSD não participem nesse momento importante da vida do nosso partido, ou que tenham que faltar a uma sessão do plenário para o poderem fazer", escreveu o antigo líder da distrital de Aveiro no email.