Convite será a única maneira do antigo líder parlamentar poder participar na reunião que vai votar moção de confiança a Rio, pois não foi eleito, nem tem inerência por já não ser deputado.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro está disponível para falar, esta quinta-feira, no Conselho Nacional do partido marcado para votar uma moção de confiança à direção de Rui Rio. Esta reunião partidária surgiu depois de Montenegro desafiar o líder social-democrata a marcar eleições diretas, pedido que foi rejeitado por Rio.

"Se for convidado, vou com gosto falar aos conselheiros", disse Montenegro em declarações ao Expresso. Um convite será a única maneira do parlamentar poder participar no Conselho Nacional, pois não foi eleito, nem tem inerência por já não ser deputado. Os apoiantes de Montenegro têm defendido que o mesmo devia ser convidado, para se respeitar o princípio do contraditório.

A reunião, com início marcado para as 17h00, num hotel no Porto, arrancará com o discurso do presidente do partido, Rui Rio, que justificará perante os conselheiros os seus argumentos em favor da manutenção da confiança da direção, que vai a meio do seu mandato.Segue-se um período de intervenções que deverá demorar várias horas (está prevista uma interrupção dos trabalhos para jantar).

Encerradas as inscrições, será o momento de votação, determinando o artigo 68.º dos estatutos do PSD que "as moções de confiança são apresentadas pelas Comissões Políticas e a sua rejeição implica a demissão do órgão apresentante".

Será neste ponto que a discussão poderá aquecer, com dois requerimentos distintos sobre a forma de votar o texto: um dos críticos de Rio que pedirão a votação secreta e outro já assumido pelo antigo presidente da Assembleia da República Mota Amaral que pedirá o voto nominal.

A votação nominal não está prevista nem nos estatutos do PSD nem no regulamento do Conselho Nacional, que estabelece que as votações neste órgão se realizam, em regra, por braço no ar, com três exceções: eleições, deliberações sobre a situação de qualquer membro do Conselho Nacional e "deliberações em que tal seja solicitado, a requerimento de pelo menos um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes".

O presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, tem remetido qualquer discussão sobre "a condução dos trabalhos e a votação" para a própria reunião, só se pronunciando "perante os conselheiros reunidos".

Nas reuniões do Conselho Nacional participam, sem direito de voto, a Comissão Política Nacional, o Conselho de Jurisdição Nacional, a direção do Grupo Parlamentar, o Coordenador do Grupo dos Deputados do PSD no Parlamento Europeu e a Comissão Nacional de Auditoria Financeira.