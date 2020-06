Amor, trabalho ou preguiça: porque faltam os deputados?

Entre os 230 deputados atualmente em atividade, apenas 38,7% (89) nunca faltaram a plenários. Entre eles estão os líderes do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo e de Os Verdes, José Luís Ferreira. Joacine Katar Moreira tem apenas uma falta, a 10 de dezembro – nessa data, estava "em missão parlamentar" na conferência do clima, em Madrid. Esta é, aliás, a segunda justificação mais dada pelos parlamentares (120), logo a seguir às 126 por trabalho político (também há seis que usaram o motivo análogo de "trabalho parlamentar"), segundo um levantamento realizado pela SÁBADO aos 62 plenários realizados desde o início da legislatura, a 25 de outubro, e 9 de junho.



Veja quais foram os motivos mais apontados por deputados para as faltas em plenário.





E só em cinco estiveram os 230 deputados presentes: entre eles, nos dois primeiros e também nos dias de discussão e votação do Orçamento do Estado, a 9 de janeiro e 6 de fevereiro.

Nesse período, foram marcadas 1.518 faltas aos deputados. Contudo, 1.044 delas ocorreram durante o estado de emergência, em que o parlamento esteve a funcionar em serviços mínimos, pelo que a SÁBADO excluiu as 12 sessões entre 18 de março e 14 de maio desta análise. São assim 474 as faltas – destas, apenas duas não tiveram justificação, o que é uma diminuição relativamente à média de toda a legislatura anterior: em quatro anos, registaram-se 85 ausências injustificadas. Por fora às sextas-feiras Mais raras foram as ausências por casamento (apenas João Almeida do CDS), paternidade (só Hugo Carvalho, PS) e luto. Três deputados (André Pinotes Batista, Álvaro Almeida e o madeirense Paulo Neves) alegaram dificuldades de transporte.









Entre os partidos, o PS foi o que acumulou mais faltas - 224 -, seguido do PSD, com 166. No entanto, o CDS é o partido com mais faltas por cada deputado: foram quase três por cada um dos seus cinco representantes no Parlamento. Neste sentido, o Bloco de Esquerda é o que menos falta, e o único com menos de uma falta por cada um dos seus deputados na bancada parlamentar: 0,9.





Foram seis as faltas que o presidente do PSD, Rui Rio, deu desde que se iniciaram os plenários (e ele voltou ao trabalho parlamentar) a 25 de outubro. Justificou-as todas com "trabalho político". Os motivos das cinco faltas do secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa são mais variadas (uma vez doença e outras quatro por "força maior").





André Silva, porta-voz do PAN, tem quatro faltas por trabalho político, força maior e ausência em missão parlamentar (duas, em dezembro, quando tal como Joacine acompanhou a comissão de Ambiente à Conferência do Clima, em Madrid). Só por duas vezes André Ventura não foi a plenário: a 6 de março estava doente e a 14 de fevereiro, em trabalho político.





O dia dos Namorados, que se assinalou a uma sexta-feira, foi, aliás, um dos dias com mais faltas (foram 20 – cinco delas por missão parlamentar). Além do líder do Chega, outros sete deputados estiveram em trabalho político nesse dia, um em trabalho parlamentar, dois doentes e outros dois em assistência à família. Luto e força maior foram as restantes justificações apresentadas. No entanto, o dia da semana com mais faltas no Parlamento, foi a quarta-feira, seguido de quinta-feira e de sexta-feira.





Outra sexta-feira, 29 de novembro, contou com a ausência de 18 deputados, as justificações repetiram-se. Três dos deputados estavam em missão parlamentar, que foi a justificação mais dada a 18 e 19 de fevereiro. Nessas datas, 13 deputados estavam em missão parlamentar no exterior.

Entre eles estava o deputado social-democrata Duarte Pacheco. O secretário da mesa da Assembleia da República tem sete ausências do plenário, todas com esta justificação.

Outros exemplos nessa data: o socialista Marcos Perestrello e a bloquista Fabíola Cardoso tiveram reuniões em Bruxelas. E a social-democrata Emília Cerqueira participou, em Atenas, na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, de que é membro.

Ausentes das comissões

A SÁBADO fez também o levantamento das presenças dos líderes partidários e parlamentares nas comissões. Rui Rio, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e a socialista Ana Catarina Mendes não pertencem a nenhuma. Joacine Katar Moreira está em duas. Os restantes, acumulam três comissões.

Com a mudança na liderança do CDS, em janeiro, Cecília Meireles (uma falta em plenário por trabalho político) e Telmo Correia (que foi sempre ao hemiciclo) dividiram a presidência do grupo parlamentar neste ano legislativo. A responsável durante a liderança de Assunção

Cristas esteve fora em 14 reuniões. O atual em sete ocasiões. Apesar da ficha limpa nos plenários, o líder parlamentar do PEV, José Luís Ferreira, foi quem mais esteve ausente nas comissões. Não foi a 82% das 28 reuniões das comissões de Economia e de Agricultura. Em seis delas, justificou-se com trabalho parlamentar.

Mas nas restantes 17 foi-lhe marcada falta, segundo as atas consultadas pela SÁBADO. André Silva esteve ausente em 30 (em 12 levou falta) dos 63 encontros das comissões de Orçamento e Finanças, Ambiente e Negócios Estrangeiros. André Ventura devia ter assistido a 85 reuniões, mas esteve ausente de 46 (ou 54,12%). Vinte e nove delas foram faltas, as restantes justificadas com trabalho parlamentar – tendo havido, segundo análise da SÁBADO, reuniões simultâneas nas comissões. A 19 de fevereiro, as comissões de Assuntos Constitucionais e de Saúde reuniram pelas 10h. A de Orçamento e Finanças uma hora antes, às 9h. Ventura não participou em nenhuma delas, nem justificou a ausência. Teve falta nas três.