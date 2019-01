Vice-presidente do PSD emitiu comunicado como presidente da distrital de Aveiro onde é muito crítico do antigo líder parlamentar, que desafiou Rio para eleições diretas.

O vice-presidente do PSD e líder da distrital de Aveiro, Salvador Malheiro, considera que o desafio lançado pelo antigo líder parlamentar Luís Montenegro a Rui Rio é um "exercício de duvidoso mérito político" e que cria uma "inútil batalha política interna". Estas ideias foram apresentadas num comunicado da comissão política distrital, onde se revela que o PSD de Aveiro irá apoiar a moção de confiança à direção de Rio que será no Conselho Nacional de quinta-feira.

Segundo Salvador Malheiro, realizou-se uma reunião de urgência da comissão política alargada da distrital, incluindo "membros permanentes, mais os presidentes das seções e alguns presidentes de câmara) que se "pronunciou muito clara e expressivamente no sentido da extemporaneidade do desafio de Luís Montenegro, da inoportunidade desta discussão, da legitimidade jurídica e política da liderança nacional e de votar favoravelmente a moção de confiança".

"Não podemos ignorar que temos perante nós um país cujas condições se degradam todos os dias, instituições que não funcionam, um estado social em falência, cidadãos de todas as classes profissionais que todos os dias saem à rua exibindo o seu descontentamento, um vasto eleitorado que espera do PSD e das suas mais destacas figuras uma postura de responsabilidade e competência, capaz de construir um projeto credível de alternativa ao Governo e de devolver confiança a Portugal e a esperança aos portugueses", lê-se no comunicado assinado como presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro do PSD.

"Cumpre-nos honrar essa expectativa, responder a este apelo, desenhar um modelo sério, exigente, rigoroso de Governação Para Portugal", escreveu o "vice" de Rio, reforçando a crítica a Montenegro: "E é só nessa missão que devemos empenhar-nos nos próximos tempos e não em exercícios de duvidoso mérito político que servem apenas para desviar o foco mediático das manifestações diárias de insegurança, desconforto e desilusão dos portugueses para o interior do PSD e para uma estéril, inoportuna e inútil batalha política interna".





A reunião do Conselho Nacional extraordinário do PSD para submeter à votação a moção de confiança do presidente Rui Rio realiza-se na quinta-feira, no Porto, às 17h00. O artigo 68.º dos estatutos do PSD determina que "as moções de confiança são apresentadas pelas Comissões Políticas e a sua rejeição implica a demissão do órgão apresentante".

A reunião surge depois do desafio do antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro ter pedido a convocação de eleições diretas antecipadas e de Rui Rio o ter rejeitado e decidido submeter a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional.

O Conselho Nacional é composto por 136 membros, cerca de 70 eleitos e outros tantos por inerência.