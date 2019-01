Deputados do PSD pedem em email a Fernando Negrão a "alteração da hora" do Conselho Nacional, convocado a uma hora que obriga líderes de distritais a faltar ao plenário. "Nem quero acreditar que tenha como propósito que os deputados do PSD não participem."

A direção do PSD marcou o Conselho Nacional para as 17h00 esta quinta-feira, no Porto. Após a convocatória, foi enviado ao líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, um email a solicitar a alteração da hora da reunião do conselho nacional.



O deputado Ulisses Pereira, autor do email, pede "a alteração da hora" do Conselho Nacional para que "os deputados possam cumprir" o seu dever parlamentar e conseguir ir à reunião do partido.



"Não pretendo colocar qualquer adjectivo nesta decisão, o que seria fácil, Nem quero acreditar que tenha como propósito que os deputados do PSD não participem nesse momento importante da vida do nosso partido, ou que tenham que faltar a uma sessão do plenário para o poderem fazer", escreveu o antigo líder da distrital de Aveiro no email, a que a SÁBADO teve acesso.



Tal como a SÁBADO já havia avançado, vários militantes do PSD sentiram indignação pela hora marcada para o Conselho Nacional. Sendo a reunião do partido às 17h00 no Porto, os líderes de distritais que estão como deputados teriam que faltar ao plenário que começa às 15h00 na Assembleia da República, como é o caso de Pedro Pinto, Pedro Alves, Bruno Vitorino e Manuel Frexes.



O email de Ulisses Pereira foi subscrito por diversos deputados, apurou a SÁBADO junto de várias fontes próximas do grupo parlamentar do PSD. "Solicitamos o adiamento porque a hora impede deputados, muitos deles líderes de distritais, de estarem presentes no Conselho Nacional", explica fonte próxima do grupo parlamentar do PSD. "Marcar [Conselho Nacional] a meio da semana, quando há trabalhos parlamentares, no Porto? Isto é uma golpada", acrescenta.