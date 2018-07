A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, voltou a defender o ex-vereador da Câmara de Lisboa Ricardo Robles, garantindo que não foi cometida nenhuma ilegalidade no caso do prédio de Alfama que levou à demissão do bloquista.

"A direcção política do Bloco analisou [o pedido de demissão] e compreendemos que havia uma opção que contraria os princípios do Bloco, mas não houve nenhuma ilegalidade", afirmou a dirigente bloquista após a reunião, em Belém, com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Chefe de Estado está a receber os partidos para abordar o Orçamento do Estado para 2019 e falar sobre o próximo ano parlamentar.



"As circunstâncias demonstraram que se tornava difícil o exercício de funções de Ricardo Robles", reconheceu, porém, a líder do BE, garantindo que o ex-vereador "não deixará de ser um ativista pelo direito à habitação" apesar da saída do cargo e da polémica.



A demissão de Ricardo Robles surgiu na sequência de uma notícia avançada na edição de sexta-feira do Jornal Económico segundo a qual, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.

"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda", disse num comunicado tornado público.

Esta foi, de acordo com Ricardo Robles, "uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares" e "no respeito pelas regras legais", para ultrapassar aquilo que se tornou "um problema político real" e que criou um enorme constrangimento à "intervenção como vereador".

Numa nota enviada à agência Lusa na noite de sexta-feira, o BE defendeu que a conduta do vereador na Câmara de Lisboa Ricardo Robles "em nada diminuía a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e que continuará a propor". No sábado de manhã, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, disse que Ricardo Robles "nada fez de errado", classificando as notícias de alegada especulação imobiliária de "mentiras".

Em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de sexta-feira, Ricardo Robles reiterou que a avaliação do prédio "foi feita por uma agência imobiliária, que o teve à venda por seis meses até Abril" e que "desde então, o imóvel não está a venda". Por isso, sublinhou nessa conferência de imprensa, "esta compra não foi uma operação especulativa", assegurando que iria "colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as fracções". "Não venderei a minha parte do imóvel e colocarei as minhas fracções no mercado de arrendamento. Não comprei este prédio para o vender com mais-valias e, pela minha parte, não o farei", afirmou então.

Esta segunda-feira, a Comissão Política do BE revelou que o professor Manuel Grilo, número três na lista, vai substituir Robles como vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa. A número dois na lista, Rita Silva, "manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo, tendo em conta as responsabilidades dirigentes que tem num movimento social e que considera incompatíveis com o exercício do cargo de vereadora".