A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, assume que a direcção política do partido cometeu um "erro de análise" no caso que envolveu o antigo vereador bloquista da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles. Para a líder do partido, a falha surgiu quando o BE defendeu que seria possível Robles manter-se no cargo, depois de ter sido travada a venda de um prédio em Alfama.

"O essencial era que ele [Ricardo Robles] prestasse todos os esclarecimentos, porque o negócio tinha sido travado e que isso seria condição para que ele mantivesse o seu trabalho que achávamos importante, que nos achávamos que era importante. Isso revelou-se um erro de análise e esse cabe-me a mim explicar. Porque de facto a contradição era grande, porque de facto não foi possível explicar, e porque isso criava um entrave quotidiano no trabalho do Ricardo na autarquia", explicou Catarina Martins, em entrevista à RTP3, esta terça-feira, onde revelou ter sabido da polémica pelas notícias.

A líder bloquista voltou a considerar que a postura de Robles foi "exemplar", apesar de se ter envolvido num negócio "contrário ao que o BE defende".

Durante a tarde, à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, na qual esteve acompanhada pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e pelo vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza, voltou a defender o ex-vereador, garantindo que não foi cometida nenhuma ilegalidade.

"A direcção política do Bloco analisou [o pedido de demissão] e compreendemos que havia uma opção que contraria os princípios do Bloco, mas não houve nenhuma ilegalidade", disse. "As circunstâncias demonstraram que se tornava difícil o exercício de funções de Ricardo Robles", reconheceu, na altura, a líder do BE, garantindo que o ex-vereador "não deixará de ser um activista pelo direito à habitação" apesar da saída do cargo e da polémica.

A demissão de Ricardo Robles surgiu na sequência de uma notícia avançada na edição de sexta-feira do Jornal Económico segundo a qual, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.