Rita Silva recusou ocupar o lugar de vereadora pelo BE na Câmara de Lisboa por não se rever no acordo celebrado com Fernando Medina e considerar que as políticas deste executivo estão a agravar os problemas gerados pela especulação imobiliária.

"Não me identifico com o acordo político realizado entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e os Cidadãos por Lisboa, independentemente da bondade das medidas. Face ao percurso do governo da cidade não acredito que constitua uma forma de sanar os problemas fundamentais da política dominante, que estão a alterar de forma estrutural esta cidade, tornando-a mais desigual e excludente", escreveu a também dirigente da associação Habita na sua página de Facebook.

Rita Silva acusa "o governo de Lisboa, com vários anos de Partido Socialista" de "ter como eixo central da sua política, processos de neoliberalização da cidade e a subordinação a grandes interesses imobiliários", contribuindo para a expulsão dos residentes.

" A perspectiva de cidade empreendedora, que se posiciona no ranking das cidades globais à custa da especulação, da gentrificação, do turismo, mas também da precariedade laboral e da expulsão, é fruto de políticas com forte adesão e participação do governo desta cidade e que trazem graves consequências sociais", nota Rita Silva, que vê a situação de Lisboa com preocupação.

"A habitação e a cidade enfrentam hoje problemas profundos, com a total subordinação ao mercado, ao valor de troca, onde dimensões fundamentais da nossa vida, do nosso habitar, se reduzem a negócio especulativo a processos de exclusão e de desigualdade", aponta a activista, que acredita que a Câmara não só não tem resolvido os problemas como os está a agravar.

"A Câmara Municipal de Lisboa tem aderido, ao logo dos anos, ao papel de empreendedora de negócios na cidade, em detrimento do seu papel regulador e redistributivo", critica, prometendo combater os fenómenos da especulação e da gentrificação, mas como dirigente associativa e não como vereadora.

"Continuarei, com empenho, a promover no que for capaz, a construção de um movimento social - actividade que não é compatível com o cargo político em questão e que no momento actual considero prioritária - que tem de contestar as políticas desta cidade, e do país, e construir com as pessoas alternativas à normalização da habitação como um bem de investimento, um produto financeiro à mercê do mercado ou à aceitação do investimento estrangeiro especulativo ou da monocultura do turismo e da precariedade como fatalidades. Precisamos de um movimento social forte, de ruptura com as políticas que apoiam activamente a especulação imobiliária, a mercadorização da habitação e de outras dimensões da nossa vida e das nossas cidades", escreve a activista.

Contactada pela SÁBADO, Rita Silva remeteu todos os esclarecimentos para o comunicado que publicou na sua página de Facebook, recusando fazer mais comentários.

Rita Silva reiterou apenas que a Habita "é uma organização completamente independente do BE ou de qualquer outro partido" e que se bate contra a visão da "habitação como negócio".

Com a renúncia de Rita Silva, o lugar do BE na vereação é ocupado por Manuel Grilo, professor, com passado de activismo sindical ligado ao SPGL, que actualmente era assessor para os assuntos da Educação no Grupo Parlamentar do BE.

Manuel Grilo terá os pelouros da Educação e Acção Social, que estavam com Ricardo Robles. E o BE já fez saber a Fernando Medina que se mantêm os termos do acordo que garante ao autarca socialista a maioria no executivo camarário.