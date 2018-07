Afinal Ricardo Robles não é o único deputado do Bloco de Esquerda com actividade no ramo imobiliário. Catarina Martins, coordenadora do partido, é sócia minoritária de uma empresa que se dedica ao alojamento local no interior do país, revela esta terça-feira o ECO.

De acordo com o jornal, Catarina Martins fundou a Logradouro Lda. com o marido há quase dez anos e foi sócia-gerente até final de 2009, ano em que assumiu a função de deputada com regime de exclusividade. Na altura, a coordenadora do BE e o seu esposo, Pedro Miguel Soares Carreira, detinham uma quota de 50% cada um, numa sociedade com "actividades comerciais na área do turismo", no âmbito da "exploração de empreendimentos de turismo no espaço rural".

Como explicou fonte oficial do partido, a visão de Catarina Martins é a de que a empresa representa "turismo em espaço rural" e pode ajudar a combater a desertificação em regiões do interior do país, ao contrário do alojamento local massificado e desequilibrado nas grandes cidades, que acentua o fenómeno da gentrificação.

Actualmente, a empresa explora quatro empreendimentos turísticos e uma unidade de alojamento local no concelho do Sabugal, na Guarda. Com a entrada de Catarina Martins no Parlamento, em 2009, a empresa sofreu alterações na gerência e entraram dois novos sócios: Ana Maria Manso Soares e José Manuel Carreira, sogros de Catarina Martins e proprietários de "grande parte" do património explorado pela Logradouro Lda. A coordenadora do BE detém agora apenas 4% da empresa.

O imóvel registado como alojamento local é "a casa dos sogros de Catarina Martins na sua aldeia de origem e onde a família se reúne todos os anos", transmitiu fonte oficial do Bloco ao ECO. "Nos períodos em que não é usada pelos seus proprietários, a casa é disponibilizada para turismo", acrescentaram os bloquistas.

A Logradouro Lda. explora ainda quatro estabelecimentos turísticos que se encontravam abandonados no momento em que a empresa foi fundada. De acordo com o jornal, o projecto foi alvo de "recuperação e reconversão de antigos palheiros para turismo rural" no final de Setembro de 2009, no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), recebendo um incentivo comunitário de 137,3 mil euros. O projecto foi avaliado em 183,1 mil euros e, em 2011, as quatro unidades foram registadas como empreendimentos turísticos.