O caso de Ricardo Robles está a dividir o Bloco de Esquerda e poderá trazer repercussões. Depois de Luís Fazenda, fundador do partido e uma das vozes da corrente UDP, ter exortado aos bloquistas que é necessário fazer uma "reflexão" sobre o incidente, o vereador da Câmara de Lisboa comunicou a sua demissão. O Bloco desvaloriza uma ligação entre os dois momentos mas a polémica veio distinguir algumas alas internas que, até agora, estavam diluídas nas acções políticas do dia-a-dia.

E as divergências no partido começaram por dentro. Na passada sexta-feira, a comissão política do BE esteve reunida com a única ordem de trabalhos a envolver a discussão do caso em que se viu envolvido Ricardo Robles. A decisão de apoiar a permanência do vereador na Câmara de Lisboa foi quase unânime, com 18 votos a favor dos 20 membros presentes, incluindo Luís Fazenda que terá votado favoravelmente, segundo o Público. Apenas dois membros da "moção R", opositores a Catarina Martins na última convenção do partido, Carlos Carujo e Samuel Cardoso, votaram contra.

No final da comissão, foi divulgado um comunicado em que o Bloco referia que a "conduta do vereador em nada diminui a legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor". No dia seguinte, sábado, Catarina Martins defendeu novamente o vereador, dizendo que este não tinha feito "nada de errado".

Ora, três dias depois, houve mudança de opiniões e Luís Fazenda, em declarações ao jornal i esta segunda-feira, defendeu que o partido teria de "tirar conclusões" sobre o caso. Não houve qualquer reacção por parte de membros do Bloco a esta posição contrária do seu fundador e, pouco depois, foi comunicada a saída de Robles do cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa, por considerar que a sua opção familiar se "revelou um problema político real" e "criou um enorme constrangimento".

O politólogo António Costa Pinto, em entrevista ao Público, nota que este foi um "sinal dado pela UDP", fazendo referência a Luís Fazenda. "Isto é uma acha nas naturais contradições internas, de um partido que era de protesto" e que, de algum modo "está a fazer o caminho" para o poder, refere.

O especialista acredita ainda que, com este caso, os eleitores possam vislumbrar uma aproximação do BE ao modo de actuação de partidos como o PS e o PSD e que isso pode afectar o modo de escolha do seu eleitorado.

De acordo com o politólogo André Freire, as consequências irão depender do "modo como o Bloco de Esquerda irá gerir" o caso, afirma ao Público. "A demissão é uma maneira de cortar o assunto ou, pelo menos, de o reduzir à dimensão de um quadro do BE que foi contra a filosofia do partido", separando assim a conduta de um membro com o partido como um todo. Freire refere, no entanto, que este é um problema "grave".

Embora não preveja uma consequência eleitoral no futuro, Costa Pinto enuncia que o problema dos bloquistas é de "discurso". O politólogo alude que o BE precisa agora de arranjar maneira de se diferenciar dos socialistas, sobretudo em matérias de habitação, enquanto foge às farpas do PCP.