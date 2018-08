A família que vive no prédio das traseiras do edifício de Ricardo Robles reclamou com a realização das obras, por considerar que prejudicariam a propriedade da família. A Câmara respondeu negativamente, defendendo a requalificação.

As obras na casa em Alfama do ex-vereador da Câmara de Lisboa motivaram queixas, por interferirem com os prédios adjacentes. A queixa foi feita pelos donos do edifício das Alcaçarias do Mosteiro, que fica nas traseiras do prédio de Robles.

Segundo o Diário de Notícias, os donos do prédio criticaram o levantamento de mais um andar completo, a construção de chaminés, o telhado de duas águas e a construção sobre a Muralha Fernandina. Houve reuniões com Robles, na altura deputado municipal do Bloco de Esquerda, mas não deram em nada. Por isso, os vizinhos fizeram uma queixa à Câmara, no dia de 15 de Julho de 2016, pedindo a suspensão dos trabalhos e a reapreciação da decisão que permitiu o início das obras.

Porém, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) deu razão a Robles, pois, as obras de reabilitação cumpriam o Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo. Dado isso, a CML e a Direcção-Geral do Património Cultural autorizaram o começo dos trabalhos.

Assim, o andar suplementar foi construído e o telhado alterado, fazendo com que o prédio das Alcaçarias do Mosteiro ficasse às escuras e sem vista para a rua e para o Tejo, como tinha antes, através de um pequeno terraço. Em adição, o telhado do edifício de Robles passou a escorrer a água da chuva directamente para o logradouro, correndo o perigo de cheia.

Os vizinhos não recorreram da decisão que foi comunicada um ano depois da queixa, dia 22 de Setembro de 2017.

No entanto, a própria Câmara admitiu que não conhecia todos os dados apontados na queixa, nomeadamente, desconhecia a existência de um pequeno saguão nas traseiras. No documento, aprovado pelo director municipal Jorge Catarino Tavares é explicado que a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) tinha aprovado o projecto por este promover a "reabilitação funcional do imóvel". Mesmo assim, a DGPC considerou "insuficiente o projecto devido à sensibilidade patrimonial do local, remetendo para um controlo ulterior a desenvolver-se a partir de relatório arqueológico".

No que se refere à contestação do andar que foi reconstruído, a ampliação em altura está prevista no Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo. A Câmara disse que Robles aproveitou um espaço já existente, o sótão, e transformou-o num piso "com condições de iluminação e ventilação adequadas aos actuais padrões de exigência". Sobre a construção de chaminés, como não foi encontrado qualquer incumprimento, o director municipal aprovou as obras.

Quanto às consequências da mudança do escoamento das águas no telhado, que antes ia para fora da muralha e, agora, para dentro da muralha e do saguão, em baixo, a CML não apresentou resposta, de acordo com o DN.

Os vereadores do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa querem ter acesso às queixas para verificarem todo o processo de licenciamentos das obras de reabilitação do edifício em Alfama. Ricardo Robles comprou o prédio por 347 mil euros e as obras terão custado mais de 640 mil euros.