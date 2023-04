Não é só a oposição. No PS também há críticas a Galamba

A exoneração do adjunto Frederico Pinheiro abriu a porta para mais uma polémica no Governo socialista, estando o ministro das Infraestruturas, João Galamba, no olho do furacão. Oposição pediu a demissão do ministro e mesmo dentro do PS há vozes críticas. Mas Galamba diz que tem condições para se manter no Governo e que só saíra se António Costa lhe pedir.