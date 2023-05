TAP: Costa “não foi nem tinha de ser informado” e diz que autoridades agiram em conformidade

O gabinete do primeiro-ministro validou que o Ministério das Infraestruturas tenha dado "alerta pelo roubo de computador com documentos classificados", afirmando que António Costa "não foi nem tinha que ser informado", e que "as autoridades agiram em conformidade".





Segundo o "Observador", o gabinete de António Costa respondeu um conjunto de perguntas do jornal sobre o caso do adjunto exonerado do ministro das Infraestruturas, João Galamba."O primeiro-ministro não foi nem tinha de ser informado. Nem tomou qualquer diligência", pode ler-se numa das respostas citadas.De acordo com o gabinete do líder do Governo, o "Ministério das Infraestruturas deu – e bem – o alerta pelo roubo de computador com documentos classificados"."As autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais", conclui a mesma resposta dada ao Observador.No sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas afirmou que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.Nessas declarações aos jornalistas em que procurou esclarecer a polémica que surgiu na sexta-feira com o seu adjunto exonerado, o ministro foi questionado sobre se tinha ligado ao primeiro-ministro a pedir a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS)."Eu não estava no ministério quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao senhor primeiro-ministro. O senhor ministro estava, penso que a conduzir, e não atendeu. Liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do secretário de Estado, também junto do primeiro-ministro, da Modernização Administrativa", referiu.Segundo o ministro, aquilo que lhe foi transmitido neste telefonema foi que "devia falar com a ministra da Justiça", o que garante ter feito."Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos", explicou, referindo-se ao SIS e à Polícia Judiciária.Nas palavras de João Galamba, depois de agredir duas pessoas do seu gabinete, Frederico Pinheiro "levou um computador" que era propriedade do Estado.O Presidente da República explicou hoje que "matérias muito sensíveis de Estado são tratadas discretamente" e por isso não lhe cabe dizer quando falaria com o primeiro-ministro sobre o caso da exoneração do adjunto de João Galamba.No sábado, na Ovibeja, Marcelo Rebelo de Sousa tinha-se escusado a comentar todo o caso da exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, alegando que a primeira pessoa com quem iria falar quando tivesse a informação completa sobre o caso seria com o primeiro-ministro.