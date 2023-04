Galamba e Pinheiro: O fogo cruzado que fez a TAP tornar-se num caso de polícia

A única coisa que se pode dar como certa é que Frederico Pinheiro, então adjunto do ministro João Galamba, tirou notas da reunião que juntou Christine Ourmières-Widener, a ex-CEO da TAP, e o deputado do PS Carlos Pereira, a 16 de janeiro, para preparar a audição da gestora na Comissão de Economia no Parlamento. A partir daí das versões dadas por Galamba e Pinheiro são contraditórias. De que lado está a verdade? As respostas passarão certamente pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas também pelas ações em tribunal. É que João Galamba apresentou queixa contra Frederico Pinheiro. E Pinheiro promete defender-se das acusações que lhe são feitas "nas instâncias próprias".