Reunião entre António Costa e Galamba já terminou

Acabou a reunião entre o primeiro-ministro António Costa e o ministro das Infraestruturas. A reunião demorou cerca de uma hora e meia e João Galamba abandonou o Palácio de São Bento sem dar declarações aos jornalistas.





O primeiro-ministro deve agora decidir se vai ou não demitir João Galamba, que é ministro desde a demissão de Pedro Nuno Santos, no final do ano passado.Na segunda-feira à noite o primeiro-ministro quebrou o silêncio sobre a polémica que envolve o ministro das Infraestruturas, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) e o ex-adjunto Frederico Pinheiro. Foi também nesta entrevista que António Costa confirmou esta reunião, uma vez que "há coisas que não se tratam no estrangeiro e só se tratam pessoalmente".Segundo o Expresso , Marcelo Rebelo de Sousa já terá transmitido a António Costa que, no seu entendimento, o ministro das Infraestruturas não tem condições para continuar no Governo. António Costa apenas referiu que conversa muitas vezes com o Presidente da República e que: "Nunca ninguém me ouviu, nem nunca ninguém me ouvirá fazer qualquer comentário sobre qualquer conversa com o Sr. Presidente da República".Frederico Pinheiro afirma que o ministro das Infraestruturas procurou omitir informações à comissão de inquérito da TAP. O SIS terá intervindo para recuperar o computador que o ex-adjunto levou do Ministério das Infraestruturas para sua casa.