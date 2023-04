Montenegro diz que o Governo 'acabou' e mostra-se disponível para eleições

Luís Montenegro, o líder do PSD, considerou que o Governo de António Costa chegou ao fim da linha e que foi o próprio presidente do PS, Carlos César, que decretou o seu fim. Em visita à Ovibeja, Montenegro pressionou o Presidente da República a falar com o primeiro-ministro.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"

é importante que o primeiro-ministro se mantenha com

grande atenção para a necessidade de ver ministério a ministério

, setor a setor, se há ou não necessidade de algum refrescamento".

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Montenegro PSD PS Governo

"Este Governo, de alguma maneira, acabou. E quem o diz não sou eu. Quem o diz é o presidente do Partido Socialista", começou por dizer o social-democrata, invocando a entrevista dada por Carlos César ao jornal Público onde afirmava que o executiva precisava de "algum refrescamento", apontando para uma remodelação. Montenegro salientou que quando o presidente do PS diz que "o Governo tem de ser regenerado e refrescado" significa que "está a assumir que aquilo que este Governo fez, nestes 13 meses, foi um falhanço e que estes governantes não servem". Carlos César admitiu, na entrevista ao diário, queO presidente do PSD admitiu ainda que tem a confiança dos portugueses para liderar o país no caso de serem convocadas alterações antecipadas. "Escolherão outro partido para liderar o Governo e esse partido é indiscutivelmente o PSD", afirmou. Porém, ressalvou, a marcação de eleições antecipadas "está na mão de duas pessoas", referindo-se ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, pelo que é preciso "respeitar a posição de um e de outro"."Este Governo falhou e acabou do ponto de vista do seu espaço de manobra para motivar e mobilizar a sociedade portuguesa", insistiu, defendendo que o executivo PS "não pode ficar embrulhado em toda esta bagunça que envolve a sua atividade".Questionado pelos jornalistas sobre se o ministro das Infraestruturas tem condições para continuar no cargo, devido à polémica com o seu antigo adjunto, o presidente do PS respondeu que "vários ministros que estão diminuídos politicamente".