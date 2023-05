TAP: Ex-adjunto de Galamba expressa "total disponibilidade" para ir à comissão de inquérito

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas escreveu hoje ao presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP para expressar "total disponibilidade" para ser ouvido pelos deputados, revelou Frederico Pinheiro à Lusa.







"Endereço-me a Vossa Excelência na sequência dos requerimentos apresentados com vista à minha audição, a fim de comunicar a minha total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos que os Exmos. Deputados membros da CPI possam julgar necessários", lê-se no 'email' enviado ao presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches, a que a Lusa teve acesso.A audição de Frederico Pinheiro no âmbito da comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP já tinha sido requerida por PSD e Chega na sexta-feira. Os requerimentos para a audição do adjunto exonerado do ministro João Galamba não foram ainda aprovados.Este pedido de audição dos dois partidos surgiu no final do dia em que se conheceu a exoneração de Frederico Pinheiro por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" e as suas acusações a João Galamba, já negadas categoricamente pelo ministro das Infraestruturas, de que tinha procurado omitir informação à comissão de inquérito à TAP.De acordo com o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, caso os pedidos para a audição sejam aprovados, "a falta de comparência, a recusa de depoimento ou o não cumprimento de ordens legítimas de uma comissão parlamentar de inquérito no exercício das suas funções constituem crime de desobediência qualificada".Na sequência dos acontecimentos de sexta-feira, João Galamba deu uma conferência de imprensa no sábado, na qual considerou ter "todas as condições" para estar no Governo -- face às críticas da oposição, que apontou para a sua demissão -, negou contradições e realçou que os factos mostram que houve cooperação com a comissão de inquérito à TAP."Os factos mostram que não se trata aqui de haver versões contraditórias. [...] Os factos são claros, diria mesmo cristalinos, e demonstram à sociedade os esforços de todos os elementos da minha equipa, nas insistências reiteradas para que tudo fosse recolhido", disse.O governante referiu que na reunião de 05 de abril no Ministério das Infraestruturas foi pedido aos membros do gabinete que acompanharam a reunião de 17 de janeiro (que envolveu a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e o grupo parlamentar do PS) que fornecessem todos os elementos recolhidos ou produzidos na mesma e que nessa ocasião "nenhum dos membros na reunião deu indicação de existirem quaisquer elementos documentais".Após a exoneração do adjunto, depois de regressar de uma viagem oficial a Singapura, João Galamba relatou ainda que Frederico Pinheiro se dirigiu às instalações do ministério, em Lisboa, "procurando levar o computador de serviço", "recorrendo à violência junto de uma chefe de gabinete e de uma assessora". O adjunto exonerado já veio negar em diversos órgãos de comunicação social quaisquer agressões.Na sequência do incidente, que levou cinco pessoas a fecharem-se numa das casas de banho do ministério, "com medo", segundo o ministro, foram contactadas a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança (SIS), uma vez que Frederico Pinheiro levou consigo o computador de serviço, que continha informações classificadas.O adjunto exonerado acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO.Em comunicado, o ministro das Infraestruturas já havia negado "categoricamente" as acusações do adjunto exonerado, referindo ainda que, "pelo contrário", "toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada".