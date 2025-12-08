Sábado – Pense por si

08 de dezembro de 2025 às 22:43

Ministro da Coesão Territorial considera “inaceitável e inadmissível” que jornais não cheguem a oito distritos do interior

O ministro explicou que a solução não passa por “atirar dinheiro para cima dos problemas”, mas garantiu que está disponível para “encontrar uma solução que torne esse cenário impossível”.

