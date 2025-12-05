Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de dezembro de 2025 às 13:52

"O acesso à informação é um direito de todos": Autarca de Bragança preocupada com redução da distribuição de jornais

Isabel Ferreira defendeu, esta quinta-feira, que o Governo deve tomar medidas com vista a assegurar a "democracia".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente