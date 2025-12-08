Sábado – Pense por si

Ministro garante distribuição de jornais no Interior

Castro Almeida afirma que seria “inaceitável” e “inadmissível” que os jornais não chegassem a oito distritos do Interior do País.

O ministro-Adjunto e da Coesão Territorial afirmou esta segunda-feira, no NOW, que seria “inaceitável” e “inadmissível” que os jornais não chegassem a oito distritos do Interior do País - Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança – como admitiu a VASP, que distribui os vários títulos, já a partir de janeiro. “Não haveremos de chegar a essa situação”, reafirmou o governante. “O Governo está disponível para tornar esse cenário impossível”, garantiu Castro Almeida.

