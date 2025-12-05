Associação pede ao Governo solução para interior continuar a receber jornais

A administração da Vasp informou que está a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais em oito distrito.

A Associação de Imprensa Diária e Não Diária de Portugal (AID) vai solicitar ao Governo e às associações de municípios que colaborem numa solução para que o interior continue a receber jornais, na sequência do anúncio da Vasp.



Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança podem ficar sem jornais COFINA MEDIA

A AID diz em comunicado que "recebeu com surpresa a notícia avançada pela Lusa, respeitante à necessidade que a Vasp encontrou em avaliar a distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança".

"Vamos solicitar ao Governo, às CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional) e às Associações de Municípios que colaborem numa solução que não impeça o interior do País de receber diariamente os seus jornais", afirmou o presidente da AID, Paulo J. Piçarra, no comunicado.

A administração da Vasp informou na quinta-feira que está a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Em comunicado, a Vasp refere que "atravessa, neste momento, uma situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais, que colocam sob forte pressão a sustentabilidade da atual cobertura de distribuição de imprensa diária".

A Vasp sublinha que "nenhuma decisão definitiva foi ainda tomada, estando esta avaliação em curso com o objetivo de encontrar alternativas que minimizem o impacto sobre editores, pontos de venda e populações".

E manifesta "total disponibilidade para continuar o diálogo construtivo com editores, entidades públicas e demais parceiros institucionais" para encontrar soluções que "permitam preservar o acesso à imprensa à população portuguesa e evitar um cenário sem precedentes em democracia".

A AID, constituída em 1976, representa os sete jornais diários regionais que fazem a cobertura de todo o território nacional.