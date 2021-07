Metro responsabiliza Câmara de Lisboa por desabamento na Praça de Espanha

O acidente ocorrido esta terça-feira no Metro de Lisboa provocou ferimentos ligeiros em quatro pessoas e, segundo o município, foi motivado por "um erro" nas obras que decorrem na Praça de Espanha. No local, o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Castro, indicou aos jornalistas que se tratou de "um incidente decorrente da obra" que está em curso na Praça de Espanha e que foi determinada a abertura de um inquérito, assumindo-se já que ocorreu "um erro do ponto de vista de intervenção na obra.



Foi desta forma que a Agência Lusa descreveu, a 29 de setembro do ano passado, o desabamento na linha azul do Metro de Lisboa (ML), entre São Sebastião e a Praça de Espanha. Dez meses depois, a Câmara de Lisboa divulgou um relatório sobre o incidente, que reparte responsabilidades por várias entidades: dono da obra (Câmara de Lisboa/Sociedade de Reabilitação Urbana), Metropolitano, projetista, revisor de projeto, empreiteiro, assim como da fiscalização. O documeno também foi assinado por um representante da empresa ML, José Soares de Carvalho.



Porém, um documento interno da ML, a que a SÁBADO teve acesso, contraria em toda a linha as conclusões da comissão de inquérito organizada pela autarquia, considerando que a câmara de Lisboa/Sociedade de Reabilitação Urbana é a principal responsável pelo desabamento, que acabou por provocar uma cratera na rede do Metro. Para o técnicos da empresa, a principal causa teve a ver com a realização de trabalhos de demolição não comunicados à Metro de Lisboa.



"Na documentação apresentada pela CML/SR ao L, designadamente nos elementos do projeto de estruturas, nada é referido sobre as demolições a realizar no local da ocorrência. A CML/SRU não comunicou ao ML a realização de trabalhos de demolição que causaram a ocorrência", lê-se no documento da Metro de Lisboa.



O relatório interno da empresa foi disponibilizado esta semana à Comissão de Trabalhores (CT), após, no início deste mês, a câmara de Lisboa ter revelado as suas conclusões. A CT da Metro de Lisboa pediu a Vítor Domingues dos Santos, presidente do conselho de administração, cópia do relatório final do inquérito levado a cabo pela empresa, tendo em conta o "impacto público" da questão, de acordo com uma carta a que a SÁBADO teve acesso.



E, além da não comunicação de trabalhos de demolição, há outras conclusões muito duras relativas à autarquia:





"Até à data da ocorrência (29 de setembro de 2020) a CML/SRU não deu conhecimento ao ML do projeto completo da empreitada, nem do plano de trabalho global da mesma. O referido incumprimento não permitiu acautelar a interferência dos trabalho de demolição da passagem hidráulica com a infraestrutura do ML, quer na fase de projeto, quer na fase de execução".



Diz ainda o inquérito da ML que a "equipa que executava os trabalhos que causaram a ocorrência não se apercebeu da perfuração da abóbada do túnel do ML e só suspendeu os trabalhos após ter sido alertada por um trabalhador do ML que se deslocou ao local".